BrandHero, que va más allá de un agregador convencional, prevé escalar 40 marcas y alcanzar los 100M€

lunes, 20 de diciembre de 2021, 15:52 h (CET) BrandHero acaba de anunciar la adquisición de Amazing, la primera agencia de marketing de Amazon en España y líder europeo en publicidad de Amazon con más de 100 marcas clientes. Amazing se integra como agencia independiente del Grupo BrandHero, que llevará a las marcas adquiridas por el grupo al siguiente nivel, igual que ya hace con sus clientes actuales Aunque fue en 2019 cuando surgió la idea de lanzar BrandHero no fue hasta agosto de este año cuando sus fundadores, Carsten Bang Jensen, Jesper Birch (ambos responsables del exit reciente de Outpost24, valorada en cerca de $500 millones) y Heini Zachariassen (fundador y director ejecutivo del unicornio de comercio electrónico global Vivino), decidieron poner en marcha la compañía con muy buenos resultados. De hecho, estos tres exitosos emprendedores a nivel internacional, con más de 25 años de experiencia, consiguieron en solo un mes una valoración de 50 millones de euros, tras una ronda de Business Angels, y 4 meses después, cuentan con un equipo de alrededor de 40 empleados repartidos entre su sede central, situada en Lagos (Portugal) y Madrid.

BrandHero nace como una empresa de comercio electrónico cuyo objetivo es adquirir y desarrollar micromarcas de origen digital de alto rendimiento con un historial demostrable de rentabilidad, reseñas de clientes excepcionales y seguidores leales. No se trata de un simple agregador de comercio electrónico convencional ya que no solo se centra en comprar y escalar negocios, sino que ofrece múltiples opciones y propuestas adaptadas a las necesidades de los propietarios.

“Nos diferenciamos del resto de agregadores porque ofrecemos diferentes posibilidades dependiendo de cada empresa en cuestión. En BrandHero lo más importante es comprender la motivación de los dueños de esos negocios. Les pedimos a los vendedores que nos digan qué quieren para poder ofrecerles una propuesta adaptada en función de sus necesidades”, explica Lucas Villanueva, co-fundador y COO de la compañía, con 10 años de experiencia en Amazon como líder empresarial y de programas que creó FBA en Europa.

Es un hecho. El comercio minorista online continuará creciendo y acelerándose, no en vano cada año aparecen 3.000 nuevas marcas solo en Amazon y generan más de 1 millón de dólares en ingresos. Y eso no es todo. El mundo de los agregadores también está experimentando un gran auge. Tanto es así que, de los 4 unicornios de crecimiento más rápido en la historia de Europa, dos de ellos son agregadores: SellerX y Razor Group. Un objetivo al que también aspira BrandHero, cuyas previsiones para 2022 pasan por multiplicar por 5 su número de empleados hasta los 200, además de adquirir 40 marcas y escalarlas a nivel mundial para alcanzar casi 100 millones de euros en ingresos.

Una adquisición clave para el grupo

La compañía acaba de cerrar la adquisición con Amazing, la primera agencia de marketing de Amazon en España y líder europeo en publicidad de Amazon con múltiples premios, Amazon Agency Partner y miembro del programa de revendedores de publicidad. Amazing ha trabajado con más de 100 marcas clientes, entre las que destacan nombres como: L'Oréal, Electrolux, Mondelez International, Vieta Pro, Puig, Cambridge Assessment English, Tous, Vita Craft, Reckitt Benckiser, Panasonic y Schleich.

Con esta operación, la agencia se convierte en un elemento clave para BrandHero, pues se encargará de optimizar y hacer crecer las marcas adquiridas, tal y como viene haciéndolo con sus clientes actuales.

Para Joaquín Otamendi, director general de Amazing y CMO de BrandHero, “esta alianza es una gran oportunidad para ambos y una muestra de que vamos en el buen camino. En cualquier caso, Amazing sigue siendo una agencia independiente del grupo BrandHero, lo que significa que atenderemos a las marcas propias del grupo con el mismo nivel de excelencia que brindamos a nuestros propios clientes”.

