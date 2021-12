Grupo BEST lanza su serie online de vídeos dando a conocer los franquiciados desde el programa GrupoBESTFranquiciados Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de diciembre de 2021, 15:14 h (CET)

Siempre es complicado dar los primeros pasos en un mercado competitivo y difícil como el inmobiliario.

Con el apoyo de una compañía como el Grupo BEST es posible desarrollar una franquicia inmobiliaria, formarse en los temas que conciernen al sector y hacer crecer un negocio propio con libertad y seguridad. Ahora, a través del programa Grupo BEST Franquiciados es posible conocer los casos de éxito y las experiencias de muchos de los integrantes de la franquicia, algunos de las cuales suman más de 10 años de experiencia.

Un viaje por toda España El Grupo BEST se ha propuesto hacer un viaje por toda España a través de sus franquicias repartidas por todas las provincias del territorio para dar a conocer, a través de entrevistas, a las caras visibles que hacen posible el éxito de su trayectoria. A lo largo de este viaje los seguidores de las redes sociales del Grupo podrán conocer a personas muy distintas con modelos de negocio distintos, pero unidos bajo una marca. La mayoría destacan la importancia de ser una gran familia con objetivos comunes, pero con la libertad para poder desarrollar su día a día acorde a sus metas.

Ayuda inicial y asesoramiento constante Hay distintas ventajas que destacan los miembros del Grupo BEST Franquiciados sobre lo que implica trabajar junto a la marca. Es común que se destaque la importancia de la ayuda para dar los primeros pasos. Así es como todos contaron, desde el primer momento, con una amplia cartera de inmuebles que les permitió poner en marcha la operación. Además, el apoyo de una marca reconocida y en constante crecimiento como BEST House abre puertas y genera más oportunidades.

Los integrantes del Grupo BEST Franquiciados destacan que no están sometidos a ningún tipo de fiscalización, por lo que se pueden acoger a las ofertas que se sugieren pero también diseñarlas ellos mismos. Este tipo de actividad inmobiliaria alienta la actividad creadora y además permite que cada uno adapte el negocio a su región.

Otro puntal del grupo es el asesoramiento legal constante por parte de profesionales, lo cual resulta muy necesario en un mercado de normativas cambiantes en las que es difícil hacerse de garantías, créditos y demás productos financieros.

Grupo Best es una franquicia que facilita el éxito La posibilidad de ofrecer productos financieros de los franquiciados facilita la concreción de las operaciones.

Otra clave para el éxito que destacan los franquiciados es la formación constante que ofrece Best House. Esta se da en distintas etapas en las que quien se inicia dentro de la franquicia cuenta con supervisión constante. Una vez terminadas las distintas etapas siempre es posible recurrir al asesoramiento del grupo en distintas materias, en las que se destacan lo jurídico y lo legal.

Lo que en suma destacan los integrantes del Grupo BEST Franquiciados a través de los vídeos en los que brindan su testimonio es que la franquicia les permite erigir un negocio próspero que ha sabido superar crisis como la del 2008 o la más reciente generada por la pandemia.

