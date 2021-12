Cesur Málaga cuenta ya con más alumnos de formación profesional en modalidad online que presencial Comunicae

lunes, 20 de diciembre de 2021, 15:37 h (CET) Más de 1.000 alumnos cursan formación profesional en modalidad online en el centro de Cesur Málaga, un 136% más que hace dos años. El centro de Cesur Málaga es el que cuenta con mayor número de alumnos en modalidad online de toda España. Para el curso 2021/2022 Cesur sigue ampliando su oferta de formación online con más plazas, titulaciones y especialidades en las ramas con mayor demanda de formación y empleo, como son la Sanidad, Informática y Comunicaciones, Marketing y Administración y Gestión Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), la modalidad de FP a distancia aumentó en el número de alumnos, un 13,6% en el Grado Medio y un 15,7% en el superior en el curso 2020/2021; frente al crecimiento del 0,8% de la formación presencial de Grado Medio y del 10,5% del Grado Superior.

Los centros Cesur son un reflejo de la tendencia de crecimiento que está experimentando esta modalidad de formación profesional, y es que el número de alumnos que cursa su grado de FP en formato online en sus centros ha crecido este curso por encima del 60% respecto al año anterior. Un aumento que además consolida la tendencia ya vista en 2020, curso que registró un crecimiento por encima del 70% en los alumnos a distancia respecto a 2019.

Málaga lidera esta tendencia y los alumnos de Cesur en esta provincia que cursan FP en modalidad online supera ya a los que se decantan por la formación presencial. En concreto, 1040 alumnos están matriculados en programas online este curso en Cesur Málaga frente a los 1019 que lo hacen en modalidad presencial. En 2019 Cesur Málaga contaba con 439 alumnos en programas online, una cifra que se incrementó hasta los 683 en 2020 y que se ha disparado hasta los 1040 este curso. Un incremento del 136% en solo dos años que pone de manifiesto que esta nueva forma de impartir formación profesional ha venido para quedarse.

Atendiendo a esta tendencia, Cesur ha adaptado su oferta de formación profesional online y ha duplicado las titulaciones en esta modalidad en los últimos dos años. De hecho, para el curso 2021/2022, trabajando en esta línea, ha anunciado más plazas, ciclos y especialidades para que los alumnos de toda España puedan acceder a los grados medios y superiores de FP de forma sencilla.

“La formación online se ha hecho más necesaria que nunca debido a la crisis sanitaria, pero ya estábamos viendo una tendencia al alza en los cursos anteriores. En Cesur, aunque ya teníamos una amplia oferta formativa en este formato, estamos reforzando el número de plazas y titulaciones para responder a la demanda social. Las clases virtuales no son solo una opción pasajera, están aquí y seguirán en el futuro, por lo que estamos trabajando para ampliar la oferta formativa y ofrecer formación de excelencia, adaptando nuestra plataforma virtual a las necesidades del alumnado, incluyendo contenidos muy visuales, una librería con contenido especializado y una atención al alumno muy individualizada” explica Ana González, directora de Cesur OPEN, centro especializado en formación profesional a distancia.

Fruto de este refuerzo, más de un 40% de la Formación Profesional reglada impartida en los centros Cesur de toda España es ya formación 100% online, pasando de 36 ciclos con formación online en el curso 2019/2020 a los 68 en el curso 2021/2022, un 88% más. Además, con esta última ampliación, son ya 11 las provincias que superan el centenar de alumnos de formación online, con Málaga a la cabeza con más de 1000 alumnos, seguida de Madrid con más de 900 y Sevilla con más de 800. Esto coloca a Andalucía como la región que más alumnos tiene formándose en modalidad online en todos sus ciclos.

Las familias de FP que crecen en formato virtual aglutinan más del 50% de la demanda de plazas según el Observatorio de la FP, lo que ha llevado a Cesur a reforzar la oferta para facilitar el acceso a una formación adecuada a las circunstancias y al ritmo de vida actual y de calidad para alumnos de toda España.

Entre todas las titulaciones, las relacionadas con Sanidad han visto aumentada la oferta online respecto al curso 2019/2020 de forma significativa y actualmente los alumnos que cursan los ciclos en modalidad online representan ya un 34% más que los que optan por la versión presencial. La familia de Informática y Comunicaciones es otra de las que más crece en formación online y casi el 50% de los alumnos de Cesur eligen esta opción. En este caso, los ciclos online se han reforzado con nuevas especialidades en tecnologías clave como Big Data, Cloud Computing o Ciberseguridad.

Otra familia profesional con formación a distancia es la de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que ha pasado de dos titulaciones en 2019/2020 a 6 en el curso 2020/2021 entre las que destacan los grados de Técnico Superior en Educación Infantil con especialidad en Pedagogía Montessori o de Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género, entre otros. Junto a esta rama, la de Comercio y Marketing cuenta en el curso 2021/2022 con más de 4 ciclos online; la de Actividades Físicas y Deportivas también incluye novedades como la especialidad en Nutrición Deportiva en el ciclo de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico; y la de Imagen y Sonido suma la especialidad en Realidad Virtual y Aumentada en su titulación de Técnico Superior Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos. Además, la rama de Hostelería y Turismo y Administración y Gestión también amplía el número de plazas y especialidades ofertadas en modalidad online.

“Estos datos muestran que la formación online no es una tendencia coyuntural vinculada a la crisis sanitaria. Es un nuevo formato que ha llegado para quedarse y debemos crear una oferta formativa adecuada a este nuevo entorno” asegura González.

Por eso Cesur está incluyendo la formación online en los nuevos centros, como es el caso de su nuevo centro de FP en Tenerife, Tenerife REX, inaugurado este mismo año y donde los alumnos pueden cursar hasta 5 titulaciones de Grado Medio y Grado Superior de la familia sanitaria en formato online, o su centro de Zaragoza, abierto el curso pasado y que por primera vez este año incluye ciclos en modalidad online de la familia sanitaria y de Comercio y Marketing. Cesur sigue además ampliando la oferta en los ya operativos, como es el caso de Murcia que ha incluido formación online para tres familias: Informática y Comunicaciones, Comercio y Marketing y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

