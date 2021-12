Ibiza Luxury Destination brinda porque ‘El lujo es estar en Ibiza’ Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de diciembre de 2021, 15:14 h (CET)

El mediodía del viernes día 10 de diciembre de 2021 tuvo lugar el brindis de navidad del club de producto de Fomento del Turismo, Ibiza Luxury Destination,en el Gran Hotel Montesol organizado por NM Events in Ibiza.

Gracias a esta iniciativa por parte de Nuria Moreno, presidenta de Ibiza Luxury Destination y CEO y fundadora de NM Events in Ibiza (miembro socio también de este club de producto), tuvieron el placer de reunirse todos los socios que además contaron la presencia de Alejandro Sancho (presidente de Fomento del Turismo) y de distintas personalidades políticas como Vicent Marí (Presidente del Consell d’Eivissa), Juan Miguel Costa (Director Insular de Turismo) y Desirée Ruíz (Concejala de Turismo y Comercio d’Eivissa); entre otros.

Nuria Moreno quiso agradecer a todos y a cada uno de los miembros socios el esfuerzo realizado y la perseverancia puesta en este año 2021, año que menciona “haber sido un año muy complicado para todos los sectores, pero sobre todo para el de la hostelería por las restricciones impuestas por pandemia del COVID-19”, además de querer animarles a seguir formando parte de esta asociación cuyo objetivo es promocionar la isla como destino de lujo y así lo dice su eslogan: “El lujo es estar en Ibiza”.

Además de estas palabras de agradecimiento, la presidenta quiso anunciar que, de nuevo, este año estarán presentes en Fitur 2022 con el fin de presentar las nuevas acciones del verano el día 20 de enero en el Bless Hotel Madrid para los medios de comunicación y las agencias de Luxury y, a su vez, presentar el vídeo promocional.

