lunes, 20 de diciembre de 2021, 14:56 h (CET) Grupo Godó lanza el primer canal de SVOD premium con la marca Historia y Vida. Historiayvida.TV lleva a los lectores de Historia y Vida al pasado con un canal centrado en la historia Alchimie, la plataforma de distribución digital de vídeo, anuncia hoy una nueva alianza con la revista “Historia y Vida” del Grupo Godó para llevar la publicación de historia favorita de España a la pequeña pantalla a través de Historiayvida.TV.

Desde hace más de cincuenta años la revista Historia y Vida atrae a los lectores que buscan interpretar el presente a través del pasado. Actualmente visitan la web de Historiayvida.TV más de 1.000.000 de usuarios únicos que realizan más de 2,2 millones de visualizaciones. Ahora, el nuevo canal de suscripción de vídeo bajo demanda (SVOD), coeditado con Alchimie, trae el pasado al presente con una lista de reproducción mensual de programación histórica de primera calidad elegida por los expertos editoriales de Historia y Vida. Historiayvida.TV se lanzará con una oferta especial de 2,99 euros al mes durante el primer año de suscripción, la oferta promocional estará disponible hasta finales de enero de 2022, después de lo cual el canal tendrá un precio de 4,99 euros al mes.

Historiayvida.TV se lanzará con setenta títulos, algunos de los cuales nunca se han visto antes en España, de productores y distribuidores galardonados en todo el mundo, incluyendo, ZDF, Flame Media y Off The Fence. Junto con contenidos de notables productores y distribuidores nacionales RTVE, Deaplaneta, Atresmedia, BBC y Luk International.

Por 4,99 euros al mes, se puede acceder a Historiayvida.TV desde cualquier dispositivo, ofreciendo increíbles documentales de alta definición sin publicidad y otros contenidos que exploran los principales acontecimientos históricos de diferentes etapas de la historia. Los espectadores pueden descubrir un mundo de programación centrada en la historia a través de un área de interés , ya sea el cine, la moda, la pintura, la música, el feminismo o la aviación, ofreciendo una forma entretenida de viajar en el tiempo.

"Estamos encantados de lanzar Historiayvida.TV con Alchimie. La revista cuenta con una base de lectores apasionados por los contenidos históricos y sedientos de más. Llevábamos tiempo pensando en lanzar un canal, pero sólo Alchimie cuenta con la tecnología y la calidad en su catálogo de contenidos para satisfacer las altas expectativas de nuestra audiencia", ha dicho Isabel Margarit, directora de la revista "Historia y Vida", empresa perteneciente al Grupo Godó.

Las listas de reproducción del canal se actualizarán mensualmente para reflejar los temas relacionados con los eventos que cubre la revista, como el Mes de la Historia de la Mujer, el Mes de la Historia Negra y la Historia de la Moda. El contenido disponible se actualizará con nuevos documentales relevantes centrados en la historia, series, películas y docu-ficciones seleccionadas del catálogo de contenidos premium de 70.000 horas de Alchimie.

"Historia y Vida es un socio perfecto para Alchimie, el equipo editorial de la revista realmente entiende los intereses y expectativas de su audiencia; tiene la visión editorial y el calendario de apoyo para seleccionar el contenido oportuno de nuestra extenso catálogo para conectar con su audiencia y tiene la plataforma para introducir y comercializar el canal", dijo Blandine Weill, Directora General de Alchimie España.

Historiayvida.TV supone la primera incursión de Grupo Godó en el mundo de los canales digitales de suscripción. El Grupo Godó es uno de los principales grupos de medios de comunicación, responsable del primer periódico online de España, La Vanguardia, con 22,7 millones de usuarios únicos.

Sobre Alchimie

Alchimie es una plataforma de canales: una plataforma de vídeo única que se asocia con talentos y medios de comunicación para co-publicar su propio canal temático. Alchimie cuenta con un catálogo de más de 70.000 horas de contenido premium de más de 300 socios de renombre (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises o Zed). Alchimie se asocia con más de 100 talentos (celebridades, influencers), marcas y grupos de medios para crear nuevos canales (Cultivons-Nous, The Big Issue, Army Stories, Jacques Attali, Poisson Fécond, Vaughan, Raphael Rowe, Spektrum der Wissenschaft) que luego se distribuyen en más de 60 plataformas de distribución (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) ampliando constantemente su audiencia y, en consecuencia, sus ingresos. En 2019, Alchimie adquirió TVPlayer, la mayor plataforma OTT independiente del Reino Unido. Con oficinas en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España y Australia, Alchimie emplea a 125 personas y ocupa el puesto 48 en FW500 (ranking de empresas tecnológicas francesas). Para más información: www.alchimie-finance.com/ www.alchimie.com

