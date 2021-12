Emcesa quiere ponerlo fácil con la familia política Comunicae

lunes, 20 de diciembre de 2021, 14:44 h (CET) Desde Emcesa este año quieren que la gente se olvide de la presión de una cena con la familia política a base de sugerencias de productos cárnicos resultones pero fáciles de hacer. La empresa toledana dispone de aperitivos, primeros y segundos platos que harán las delicias de los paladares más exigentes A estas alturas del mes de diciembre, quién más quien menos, los pensamientos en el menú de estas navidades son recurrentes. Durante estas fechas es común compartir el tiempo con amigos y hay a quienes les tocará preparar, por primera vez en algunos casos, un menú realmente delicioso para sorprender a su familia política.

Lo primero es olvidarse de la presión de una cena familiar. Desde Emcesa, empresa especialista en productos cárnicos, este año se han propuesto demostrarlo con sugerencias muy resultonas pero fáciles de hacer porque hay que disfrutar de las navidades. No importa sino gusta mucho la cocina o no se tiene mucho tiempo para cocinar porque la empresa toledana ofrece ideas de todo tipo y puedes escoger la que mejor se adapte. Recetas con nuevos sabores, ingredientes diferentes y presentaciones originales con las que disfrutar tanto en la cocina, como sobre la mesa.

Para empezar, Emcesa dispone de un amplio abanico de posibilidades para adornar cualquier mesa con productos de picoteo. ¿Qué sería de cualquier comida de Navidad sin aperitivos navideños? Chorizo, chistorra, morcilla o el surtido de ibéricos, así como la oreja en salsa, son los ‘finger food’ españoles por excelencia. Estos alimentos están elaborados a partir de cerdo y aderezados con sus tradicionales condimentos se pueden cocinar al microondas durante unos minutos o también se pueden freír, hacer al horno o a la plancha con unas gotas de aceite.

Por otro lado, tampoco pueden faltar los pinchos y brochetas de carne de pollo o cerdo, generalmente acompañados por verduras para darle un toque de color a la mesa, así como la clásica panceta, ideal para compartir asada o frita.

¿Se ha pensado qué servir como primer plato? La línea ‘Cocina Fácil’ incluye platos como patatas panadera, pimientos asados, ternera a la jardinera, pasta de morcilla ibérica con piñones o parrillada de verduras. Recetas que Emcesa elabora y distribuye a nivel nacional para que los consumidores disfruten de recetas ricas y saludables y que se pueden consumir tras calentarlos de 3 a 5 minutos en el microondas.

También una buena elección del plato principal o segundo plato marcará la diferencia en el menú de Navidad. Las recetas de rollos de carne o carnes rellenas son típicas de las comidas de estas fiestas.

Las siete variedades que componen la categoría de rellenos satisfarán a los paladares más exigentes: secreto ibérico marinado relleno de mango y frutos secos, lomo de cerdo marinado relleno de frutos secos o a la riojana, angus relleno de castañas y frutos secos, aleta de vacuno marinada con relleno tradicional, pechuga de pollo con trufa y piñones o la aguja de cerdo Duroc rellena de bacon y frutos secos, propuestas en las que esta empresa está especializada.

En definitiva, siete soluciones gastronómicas de primera calidad, con un proceso cuidado, que se adaptarán tanto a los menús más sofisticados como a los más tradicionales, y que serán capaces de llevar la Navidad más especial a las mesas españolas.

