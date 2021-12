Flor de Mayo Up, la línea exclusiva de la compañía para su canal digital, sigue escalando posiciones Comunicae

lunes, 20 de diciembre de 2021, 14:48 h (CET) Los sérums, cremas hidratantes, aceites faciales, leches y geles de limpieza facial, desmaquillantes y las mini colonias Premium han sido los artículos más demandados La marca valenciana Flor de Mayo, perteneciente a la compañía Jesús Gómez, sigue ganando adeptos ha través de su nueva e-shop y sus responsables ya confirman que la nueva línea estrella de la marca será su colección Flor de Mayo Up, diseñada específicamente para el canal digital.

flormayo.com cuenta con hasta 25 líneas de producto distintas. En conjunto cerca de 120 artículos beauty para todo tipo de pieles y necesidades específicas; productos para el cuidado y la limpieza facial sales de baño, aceites faciales y corporales, tratamientos corporales y un amplio abanico de fragancias, entre otras cosas.

Entre los productos más demandados por parte de las compradoras, la compañía señala su tónico hidratante facial, formulado a partir de niacinamida (vitamina B3), ácido hialurónico y pantenol (vitamina B5) que provoca limpieza hidratante y rejuvenecedora; su contorno de ojos hidratante e iluminador, que consigue hidratar, atenuar bolsas y ojeras y reducir los signos de fatiga de esta delicada zona; contorno; la crema facial hidratante e iluminadora oh my match, un auténtico escudo ante los agentes externos gracias a su mix de ingredientes a base de ceramidas, niacinamida, tetrapéptido, ácido hialurónico,etc.; los aceites faciales, y muy especialmente su aceite potenciador de belleza, considerado un bestseller; el desmaquillante bifásico de ojos y labios, enriquecido con camomila ecológica, aceite de almendras dulces y glicerina vegetal, para una limpieza rápida, delicada y efectiva; su leche y gel limpiador hidratante, dos productos perfecto para la limpieza diaria y a fondo de la piel; o su sérum hidratante e iluminador, un must a la hora de hidratar el rostro en profundidad, y lograr el efecto buena cara. Y, por supuesto, sus fragancias Be Yourself creadas especialmente para su lanzamiento en el eshop.

El éxito de los productos de la compañía se debe principalmente a la combinación de cuatro factores decisivos para el consumidor actual. “La alta calidad de todos los ingredientes empleados para la elaboración de los artículos combinados en su Wow fórmula, su efectividad instantánea, su buen aroma y su excelente relación calidad precio” ha afirmado Claudia Gómez, directora de comunicación de Flor de Mayo.

“El consumidor actual, añade la directiva, es el cliente más exigente e informado que la industria ha conocido nunca”. Con el objetivo de adelantarse a sus necesidades, y de dar respuesta a sus crecientes demandas, Flor de Mayo cuenta con una estructura, principalmente compuesta y liderada por mujeres, con más de 160 empleados y produce todos sus productos en España .

“Los productos Flor de Mayo Up, afirma Gema Oriola directora de Marketing de la marca, son exclusivos y creados adhoc para las necesidades de la clienta de hoy en día. Son productos diferenciales, que cuentan con una wow fórmula adaptada a las últimas tendencias del mercado. Desarrollada en los laboratorios de la compañía por su equipo de I+D+I, con eficientes principios activos, y con un buen equilibrio entre el porcentaje de principio activo y el mix de ingrediente-producto”.

Flor de Mayo es una empresa española centrada 100% en la mejora continua. Con este objetivo, su Plan Estratégico 2019-2021 ha destinado una inversión de 1,5 M€ para la ampliación y automatización de las instalaciones, dotándolas de más espacio y recursos; la implantación del modelo de gestión Lean Manufacturing, de la mano de SGS y enfocado en la eficiencia, mejora continua y calidad total; y la puesta en marcha de la nueva unidad de negocio digital.

En la actualidad, la empresa Jesús Gómez cuenta con 11.500 m2 tras su reforma, entre oficinas, plantas de fabricación, envasado y almacenes, donde se crean, fabrican y envasas todos sus productos. La compañía cuenta con 12 líneas de salas blancas de envasado automáticas. Además, dispone también de un laboratorio propio, formado por un equipo técnico de profesionales con gran experiencia en el sector cosmético, perfumería y ambientación, y dedicado al desarrollo de formulas novedosas a la selección de los mejores ingredientes.

Flor de Mayo es una marca perteneciente a la compañía Jesús Gómez S.L., una empresa familiar fundada en Valencia en la década de los 90 y consolidada en la actualidad como líder en la fabricación de productos de belleza y ambientación. La empresa cuenta con otra gran marca: La Casa de los Aromas.

La compañía facturó en 2020 más de 22 M€ y cuenta con una plantilla formada por un equipo técnico con más de 160 profesionales con gran experiencia en el sector de la cosmética, perfumería y ambientación. Este equipo desarrolla un extensivo control de todos los procesos, así como diversos ensayos: organolépticos físico-químicos y microbiológicos. Siempre con la finalidad de mejorar el resultado final de los productos, apoyan también la formación del personal y colaboran con laboratorios y expertos externos.

Jesús Gómez S.L. opera en España y en otros 50 mercados internacionales.

