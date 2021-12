La red de gasolineras H24 impulsa la solución WL Petrol & Energy de Worldline simplificando las compras y el pago en la mayor red de estaciones de servicio de España Comunicae

lunes, 20 de diciembre de 2021, 14:52 h (CET) La solución WL Petrol & Energy de Worldline crea una nueva experiencia de pago multicanal Premium para los conductores en H24, la mayor red de estaciones de servicio de nuestro país. Simplificando sus compras y pagos en todo el ecosistema que rodea el uso del vehículo: repostar combustible, cargar el coche eléctrico, compras en estaciones de servicio, pago en la estación de lavado, sistemas vending Con el lanzamiento de la solución WL Petrol & Energy se emiten y procesan diferentes tarjetas de promoción -descuento, regalo y fidelidad- compatibles también con los sistemas de pago en autopistas, ofreciendo pago a través de móvil, lectura de códigos QR y soporte para tarjetas de carburante internacionales.

El ecosistema de esta solución integral incluye tarjetas universales, tipo Visa, tarjetas profesionales privadas, programas de fidelización, Cashback, tarjeta de crédito y prepago privadas, pago móvil y eMoney y conversión dinámica de divisas. Ahora integra una plataforma de digitalización para las estaciones de servicios: "Pay&Drive wallet" que hace posible ofrecer a los conductores una experiencia de pago digital perfecta en cualquiera de las áreas de la estación de servicio.

Además, WL Petrol & Energy cuenta con la certificación PCI-DSS, que refuerza la seguridad en el almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos de tarjetas, incluyendo medidas de prevención y detección de eventos de seguridad.

Con este lanzamiento, Worldline ofrece una gran variedad de soluciones que le posicionan como el mejor canal de gestión de pagos en Europa, independientemente de la tipología del punto de venta: terminal atendido, terminal desatendido, pago a través del móvil, NFC y contactless… cumpliendo con todos los requisitos de seguridad.

Gracias a la normativa Atex que cumplen todos los terminales de Worldline los usuarios pueden realizar el pago de forma rápida y segura tanto en la tienda como en los surtidores, lo cual ofrece una experiencia premium a los clientes. Así mismo, contempla el uso para los sistemas de autoservicio de pago desatendido, repostaje, carga de vehículos eléctricos y servicios complementarios, como estaciones de lavado, donde los clientes podrán usar todo tipo de medios de pago: multitarjeta, pago por móvil y captura de QR, programas de fidelidad y servicios de valor añadido.

Soluciones de pago omnicanal para estaciones de servicio

Worldline a través de H24 da respuesta a las necesidades de las grandes compañías con soluciones de pago de primer nivel adaptadas para los distintos casos de uso: pago en tienda, en pista, car services, puntos de recarga de vehículos eléctricos y entornos desatendidos. Además, ofrecen la máxima cobertura en España y en la ampliación de su red para Europa y Marruecos, con más de 10.000 clientes y cerca de 20.000 comercios adheridos a la red H24.

“Gracias a nuestra experiencia y operaciones locales, entendemos mejor que nadie los desafíos y oportunidades del sector y diseñamos de forma proactiva soluciones optimizadas de pago. Ahora, nuestros clientes se enfrentan a muchos retos, la digitalización de las gasolineras, la gestión de los combustibles alternativos y las estaciones de recarga eléctrica son sus principales objetivos. Con el lanzamiento de WL Petrol & Energy, ponemos todo nuestro conocimiento al servicio de estas soluciones", señala Tomás Fernández, head of Petrol and Energy Iberia de Worldline.

