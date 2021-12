"Cártel del coche": cómo reclamar sin riesgos, sin gastos y con 100 euros por adelantado para el afectado Comunicae

lunes, 20 de diciembre de 2021, 14:17 h (CET) Si se compró un coche entre 2006 y 2013 tal vez se pagó más por el vehículo y se tenga derecho a una indemnización. La nueva iniciativa Compensación del Coche ofrece a los afectados por el "cártel de los coches" la mejor solución para recuperar el sobreprecio pagado por sus vehículos, sin asumir riesgos ni afrontar gastos y con la opción de recibir 100 euros por adelantado. Comprobar si el coche está afectado en su web: https://compensaciondelcoche.es/ Dos firmas líderes en reclamaciones contra cárteles a nivel nacional y Europeo se encuentran detrás de Compensación del Coche: Redi Abogados, el único bufete de España dedicado exclusivamente a reclamaciones de daños derivados de infracciones del derecho de la competencia, y Cartel Damage Claims (CDC en sus siglas en inglés), el líder europeo en la obtención de compensaciones para las víctimas de cárteles que cuenta con más de 20 años de experiencia.

Compensación del Coche ofrece el modelo de reclamación conocido como “agrupación de reclamaciones por daños”, el cual cosecha grandes éxitos en Europa y ahora desembarca en España.

Este innovador modelo, ofrecido únicamente por Compensación del Coche en España, se diferencia de otros porque el afectado:

Transfiere los derechos de la reclamación, incluyendo todos los riesgos y la gestión de la totalidad de la misma ante los tribunales. Únicamente de esta forma, el afectado no se verá arrastrado a un procedimiento judicial de gran complejidad.

Tiene la opción de recibir 100 euros por adelantado, independientemente del resultado de la reclamación.

No asume ni riesgos ni tampoco gastos durante todo el procedimiento judicial.

Se agrupa con muchos otros afectados, beneficiándose así de más recursos dedicados a su reclamación que si lo hiciera de forma individual.

Cuenta con los mejores expertos internacionales para optimizar la cuantía de la compensación y aumentar la probabilidad de éxito.



Andoni De la Llosa, socio de Redi Abogados y portavoz de Compensación del Coche, afirma: “Tenemos un amplio conocimiento y experiencia en las reclamaciones contra cárteles y vamos a llegar hasta el final. Ofrecemos una solución óptima para particulares y empresas que buscan recuperar el sobreprecio pagado por sus coches, sin tener que participar en un procedimiento judicial, ni asumir riesgos ni afrontar gastos”.

¿Por qué es importante que Compensación del Coche asuma la representación ante los tribunales en su propio nombre y no en el del afectado?

La oferta de Compensación del Coche aporta tranquilidad y certeza al afectado, ya que consiste en adquirir su derecho de reclamación ante los tribunales. De esta forma, la totalidad del riesgo y los gastos son asumidos por Compensación del Coche y el afectado no tendrá ni siquiera que participar en el procedimiento judicial.

“No estamos ante un mero trámite burocrático, sino ante un proceso judicial complejo que puede alargarse hasta cinco años, o incluso más'', responde Andoni De la Llosa, y continúa, “con nuestro modelo evitamos que el afectado se vea involucrado a título personal, es decir, con su nombre y DNI, en un procedimiento judicial de gran complejidad. Además, al adquirir los derechos de la reclamación, nosotros asumimos todos los riesgos y gastos, sin letra pequeña y sin sorpresas”.

Adelanto de 100 euros al cliente y reparto de la indemnización total

En caso de ganar la reclamación, Compensación del Coche es la única iniciativa que reparte con el cliente todas las cuantías: la indemnización final, incluyendo intereses y costas.

Además, esta iniciativa da un paso más y ofrece la opción de adelantar 100 Euros a sus clientes. Este importe se desembolsa antes de comenzar el proceso de reclamación y no depende del resultado final. Toda la información se encuentra en su web: https://compensaciondelcoche.es/

Sin riesgos ni gastos adicionales

La iniciativa Compensación del Coche garantiza que no habrá sorpresas indeseadas, como las de pagar las costas procesales en el caso de perder el juicio, ni gastos adicionales, como los costes de abogados, peritos económicos, procuradores o de otorgamiento del poder de representación ante notario.

Los mejores expertos para aumentar la cuantía y las probabilidades de éxito

Una pieza fundamental para ganar la reclamación es el informe del perito económico. La iniciativa Compensación del Coche trabajará con economistas de reconocido prestigio internacional que realizarán un estudio pormenorizado siguiendo las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones de la Comisión Europea y, todo esto, sobre la base de la experiencia adquirida a lo largo de más de veinte años, para así optar a la máxima indemnización posible y aumentar las probabilidades de éxito.

Comprobar si el vehículo está afectado por el cártel

Se puede rellenar un formulario en la web Compensación del Coche para saber si el vehículo que se compró cumple los requisitos y si se puede reclamar una indemnización.

También se pueden consultar dudas a través de su call center en el número gratuito 910 203 721, entre las 12 del mediodía y las 9 de la noche, o a través de su email: atencion@compensaciondelcoche.es

Sobre las firmas detrás de Compensación del Coche

Cartel Damage Claims (CDC) es el líder europeo en la obtención de compensaciones para las víctimas de cárteles que cuenta con más de 20 años de experiencia. Es conocido por haber concluído con éxito la primera reclamación contra un cártel a gran escala en Europa, el de los fabricantes de cemento en Alemania, allanando el terreno para que muchos otros colectivos puedan reclamar en toda Europa.

Redi Abogados es una firma de abogados expertos en grandes litigios y reclamaciones contra cárteles. Cuentan entre sus casos de éxito con la agrupación de 1.126 ganaderos afectados por el cártel de la leche o la compensación a los propietarios de flotas de camiones, entre otros muchos casos anti-cárteles en España.

La iniciativa Compensación del Coche cuenta con el respaldo de Nivalion, el principal proveedor de financiación de litigios en Europa.

Sobre el modelo de éxito: “agrupación de reclamaciones por daños”

Su innovador modelo, ofrecido únicamente por Compensación del Coche en España, consiste en:

Adquirir los derechos de reclamación del cliente, evitando que éste se vea involucrado en un procedimiento judicial de gran complejidad en su nombre.

Adelantar 100 euros al cliente, independientemente del resultado de la reclamación, y cobrar sólo cuando el afectado ha obtenido una compensación.

Asumir todos los riesgos y gastos del cliente, sin letra pequeña ni sorpresas.

Representar al máximo número de afectados para tener más información e invertir más recursos en la reclamación.

Contratar a los mejores expertos externos para optimizar la cuantía de la compensación y la probabilidad de éxito.

Más información

Una breve presentación sobre Compensación del Coche, información sobre el portavoz y "qué te puedes creer - y qué no - sobre las reclamaciones del cártel de los coches" (ver este enlace).

Compensación del Coche en los medios:

"Cartel Damage Claims, el gigante de las reclamaciones por daños desembarca en el cártel de coches español con Redi Abogados como socio" ConfiLegal.

