Renfe/LogiRAIL selecciona a DXC Technology para transformar sus operaciones ante el aumento de los servicios de pasajeros y mercancías

lunes, 20 de diciembre de 2021, 13:36 h (CET) La solución de DXC en la nube soportará un aumento previsto del 34% en el número de pasajeros de Renfe/LogiRAIL en 2022 Renfe/LogiRAIL, operador global de servicios logísticos y tecnológicos perteneciente al Grupo RENFE, ha adjudicado a DXC Technology un contrato de 6 millones de euros para modernizar su infraestructura de TI y permitirle satisfacer la creciente demanda de sus servicios de pasajeros y mercancías a medida que vuelven a los niveles anteriores a la pandemia.

Según los términos del acuerdo, DXC ayudará a Renfe/LogiRAIL a crear un centro de competencia evolucionado que promueva el uso de tecnologías en la nube, permitiendo a la compañía responder más rápidamente a los crecientes niveles de volumen de pasajeros y mercancías. Con la previsión de un aumento de casi 120 millones de pasajeros y 1,5 millones de toneladas de mercancías en 2022, Renfe está centrada en modernizar sus operaciones e impulsar el crecimiento de sus servicios en España y en todo el mundo.

Para apoyar las previsiones del Grupo Renfe, DXC ayudará a modernizar y gestionar toda la infraestructura de TI de la compañía. El proyecto incluye plataformas de TI críticas, sistemas operativos y bases de datos, así como cientos de aplicaciones de TI que serán más fáciles de gestionar y desplegar en un entorno basado en la nube. Una de las primeras aplicaciones que se desplegará es un nuevo cuadro de mando operativo que proporcionará a la dirección de Renfe/LogiRAIL datos en tiempo real para ayudar a mantener la seguridad de sus pasajeros y garantizar que la carga llegue a su destino a tiempo.

“RENFE lleva más de una década trabajando con DXC y este contrato confirma nuestra confianza en sus capacidades”, comenta Oscar Gómez Barbero, Director General de LogiRAIL. “Juntos impulsaremos y aceleraremos la modernización y digitalización del Grupo y aprovecharemos las nuevas y grandes oportunidades que ofrece la Nube en beneficio de nuestros usuarios”.

DXC y Renfe mantienen una larga relación desde hace 12 años. El último contrato es parte de una nueva colaboración entre DXC y Renfe/LogiRAIL a través de la cual DXC se convertirá en su principal socio de TI.

"En DXC estamos entusiasmados con la siguiente fase de nuestra colaboración con Renfe y nuestra oportunidad de ayudar al principal operador ferroviario de España a hacer Cloud Right", dijo Juan Parra, Consejero Delegado de DXC Technology en España y Portugal. "Tenemos un profundo conocimiento de las TI de misión crítica y estamos comprometidos a desempeñar nuestro papel para asegurar que las operaciones de Renfe funcionen sin problemas en línea con sus previsiones de crecimiento de su negocio”.

