Todo lo que hay que saber acerca de aprender yoga en India Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de diciembre de 2021, 13:59 h (CET)

Aunque se trata de una práctica milenaria, el yoga ha tenido un progresivo crecimiento en los últimos años, reflejado en la aparición de numerosos centros y profesores de yoga en España y diversas partes del mundo.

Así, cada vez son más las personas interesadas en estudiar esta técnica enfocada en proporcionar un equilibrio físico y mental a quienes lo practican. En este contexto, los conocedores y expertos en este tema aseguran que aprender yoga en India es la mejor opción para formarse con las mejores herramientas y de la mano de los maestros con mayor renombre.

Al respecto, el medio digital publico.es, en su sección Consejos de Viaje, reseñó una guía cuyo contenido hace referencia al estudio de yoga en India y a los mejores sitios para aprender esta técnica en su lugar de origen.

¿Por qué estudiar yoga en India? Adentrarse en la experiencia de estudiar yoga en India es altamente recomendado, no solo por conocer una cultura notablemente diferente, sino también porque al ser una práctica originaria de este país, los cursos resultan más auténticos, profundos y el aprendizaje cobra mayor sentido.

De acuerdo a la guía publicada por Público.es, en India, el yoga es un estilo de vida y no una práctica como se visualiza en otras partes del mundo. Se trata de una tradición que recientemente se ha adaptado a la modalidad de cursos, clases, estilos, entre otros aspectos, con el fin de recibir a practicantes extranjeros y formarlos desde la autenticidad de este método.

Así, existen en la India numerosos centros y ciudades en las cuales es posible estudiar yoga, sin embargo, el medio digital reseña tres lugares específicos los cuales son calificados por los especialistas como los más idóneos para aprender yoga en la India.

En primer lugar, se encuentra Rishikesh, reconocida como la capital del yoga en la India. Asimismo, Mysore alberga uno de los institutos más destacados en todo el país para aprender este método, se trata del K Pattabhi Jois Ashtanga Yoga.

De igual forma, Goa es otra de las zonas más recomendadas por proporcionar una belleza natural combinada con diversos centros de aprendizaje de yoga ampliamente recomendados.

Formación de profesor de yoga en India Según Público.es y su guía para aprender yoga en India, los principales elementos para iniciarse en el aprendizaje de esta práctica son la disposición y la sinceridad. No obstante, formarse como profesor de yoga requiere también de las mejores herramientas teóricas y prácticas.

Es por ello que en el artículo del diario español se destacan los principales institutos en India para iniciar la experiencia de formación como profesor de yoga. Uno de los más destacados es el Yoga Niketan, el cual proporciona un aprendizaje auténtico y tradicional a los practicantes.

El BKS Iyengar Yoga es otro de los sitios de mayor renombre, por tratarse del nombre de pila de uno de los profesores de yoga más reconocidos alrededor del mundo.

En el artículo del Público.es, los interesados podrán encontrar mayores detalles acerca del proceso de formación, la ropa indicada para estudiar y lo referente a la solicitud para asistir a cursos de yoga en India.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.