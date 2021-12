EDE Ingenieros crece en servicios de ingeniería industrial Comunicae

lunes, 20 de diciembre de 2021, 13:28 h (CET) Como integradores de servicios, se ha especializado en instalaciones industriales con intercambio térmico y transporte de fluidos. Desarrolla proyectos para Wartsila, Derivados del Flúor, Feralco Iberia, Onduline, Sun Chemical, Bridgestone, etc La firma EDE Ingenieros ha ampliado el área de ingeniería industrial de la mano de su especialización en diseño y modificación de instalaciones industriales. El aumento de la demanda se basa en su capacidad como integradores de servicios y en su conocimiento de las instalaciones, especialmente aquellas donde se producen procesos de intercambio térmico y transporte de fluidos. Esto le ha llevado a prestar apoyo técnico a numerosas empresas a la hora de realizar renovaciones, ampliaciones o traslados de sus plantas, ofreciendo una visión global y una trayectoria de 28 años en el sector.

“Nuestro perfil como integradores nos permite solucionar los problemas en las instalaciones teniendo en cuenta todos los parámetros de seguridad, eficiencia, normativa… con un gran ahorro tiempo para los clientes y pensando en el largo plazo” comenta Juan José Ducar, responsable comercial de EDE Ingenieros.

Los servicios más solicitados están relacionados con la adecuación de instalaciones a la normativa vigente, proyectos de legalización y el diseño de instalaciones industriales en general. En este campo se aborda desde el almacenamiento de productos químicos hasta el diseño de la implantación de una nueva línea de proceso o incluso el traslado de fábricas completas. En estas actuaciones el equipo técnico de EDE Ingenieros desciende hasta los detalles para que todo funcione debidamente. Su cometido es que las instalaciones y las reformas que se realicen estén optimizadas, sean seguras, eficientes -no solo energéticamente- y se adecuen a la normativa vigente.

Además, presta asesoramiento técnico a los clientes para la mejora de los procesos mediante acciones en los ámbitos de: automatización, instrumentación, mejora de la seguridad, mejora de la eficiencia y reducción del impacto ambiental, reducción de la factura energética, monitorización de los consumos, etc.

Entre los sectores de actuación destaca su implantación en el sector químico, de donde recibe una importante demanda, motivada por la naturaleza de los procesos. También en el sector de la alimentación, que el equipo de EDE Ingenieros conoce bien. Además, trabaja en el sector de máquina herramienta -centrándose, sobre todo, en los equipos auxiliares para optimizar los sistemas- y en siderurgia, donde abordan los circuitos de refrigeración, neumática, equipos de aire comprimido, instalaciones eléctricas, control… “son campos donde nos movemos con facilidad y tenemos mucho que aportar” afirma su responsable comercial.

Entre los proyectos en curso, la firma está colaborando actualmente con Wartsila realizando reformas en el banco de ensayos que la empresa tiene en Bermeo para la utilización de H2 como combustible, en diferentes proporciones. También lleva a cabo la ingeniería de integración de una instalación para Derivados del Flúor, para la producción de fluoruro de amonio ultrapuro. En Sun Chemical está realizando el diseño conceptual de un almacén de productos químicos para recipientes móviles y colabora con Bridgestone desde hace tiempo realizando adecuaciones de las instalaciones a las nuevas normativas de seguridad industrial.

Este tipo de proyectos representa actualmente el grueso de su negocio, ya que la ingeniería industrial supone entre el 65% y el 70% de su actividad. Esta se complementa con el área de consultoría energética, que también está creciendo, fundamentalmente “por el cambio de mentalidad y la revolución que ha supuesto la normativa energética en la industria. Las empresas están cambiando sus departamentos y adaptándolos para contemplar el área energética y están viendo su actividad bajo un punto de vista energético cada vez más exigente”. A nivel de resultados, este año EDE Ingenieros superará ligeramente los valores que alcanzó en 2019 y prevé un próximo ejercicio en línea ascendente.

