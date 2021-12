Por qué cuidarse a una misma debería ser una prioridad en la vida de las mujeres, según Andrea Torres Emprendedores de Hoy

Las mujeres del siglo XXI son una representación personificada del multitasking. Estas se desenvuelven en distintos escenarios como profesionales, alumnas, madres, etc. Todas son ocupaciones que generan gran estrés al demandar mucho tiempo. Se adquieren tantas obligaciones que, en muchas ocasiones, dejan de lado el tiempo para ellas mismas.

Andrea Torres, una reconocida coach experta en el autocuidado, alerta sobre esta situación y las consecuencias cuando las mujeres cuidan poco de sí mismas. Manifiesta que ‘equilibrio’, su palabra favorita, es un concepto que no se consigue, que hay que aprender a trabajarla día tras día.

Los cuatro pilares del autocuidado según la coach Andrea Torres Para esta profesional titulada como coach en nutrición, el equilibrio de “cuidarse a una misma” se logra poniendo en práctica cuatro principios en la vida diaria. El primero de ellos es que una alimentación saludable no es sinónimo de hambre, sino de consumir lo más conveniente para el organismo. Como conocedora del sector, recomienda tratar siempre de consumir alimentos frescos y lo más naturales posible.

El segundo pilar tiene que ver con el hábito de hacer ejercicio. Es una poderosa herramienta que genera sensación de bienestar y mejora la condición física. Hace que el organismo se sienta fuerte y con más energía. El tercero en la lista es mantener contacto con la naturaleza. Tomarse un tiempo para disfrutarla y detenerse un momento, observarla y escucharla es una experiencia ideal para reflexionar y ordenar las prioridades.

El cuarto pilar que recomienda Andrea Torres es “dedicarse tiempo a una misma”. Según ella se trata de consentirse, “de mimarse” consumiendo comidas saludables, cuidar la piel con productos naturales y trabajar las emociones de adentro hacia afuera. En resumen, es llevar un estilo de vida saludable y dejar de retrasar el tiempo que cada mujer se merece.

Trabajar la salud desde dentro hacia fuera Además de coach en nutrición, Andrea Torres también tiene formación como instructora de pilates y en abdominales hipopresivos. Explica que son dos disciplinas que enseñan a “escuchar al cuerpo” y permiten trabajar la salud desde adentro hacia afuera. Para ella, quien ha mantenido una relación cercana con el deporte desde los 3 años, se trata de un recurso indispensable. Es mediante el ejercicio que se puede lograr un cambio para conseguir la salud.

Esta entrenadora ha conseguido destacar proponiendo 3 planes de trabajo para quienes deseen aprender a encontrar un espacio para su propio bienestar. Los dos primeros son cronogramas a 21 días que tienen como objetivo la creación de hábitos saludables. Al primero lo llama #YOMEMUEVOENCASA y en él Torres acompaña a las personas a hacer 10 minutos diarios de ejercicio de Pilates en sus casas. Con #YOMECUIDOENCASA, Andrea Torres enseña a cuidarse comenzando con la rutina de un desayuno saludable.

El tercero de los planes es a 90 días se llama #PORQUEMEQUIERO y es un plan más integral. En él se enseña a las mujeres a desarrollar una nueva relación consigo mismas a través de hábitos de autocuidado personal y emocional para mejorar la salud y el bienestar. Andrea Torres afirma que “cuidarse a una misma” es la única manera que tienen las mujeres de ser felices y hacer felices a los demás.

