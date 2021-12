Bajro: El sueño de colaborar con los grandes artistas, próximamente en España

Bajro es un compositor, productor discográfico y actor de origen bosnio que sueña con colaborar con grandes artistas como Ozuna, Nicky Jam, J Balvin, Bad Bunny, Pitbull, entre otros, después de haber vivido una infancia compleja que incluyó el viaje a los cinco años desde su tierra natal hasta los Estados Unidos para huir de la guerra Bajro radica actualmente en Los Angeles, California, desde donde ha experimentado con distintas variedades géneros musicales, entre los que incluyen el hip hop, el house, el trap y el R&B.

Actualmente, incursiona con fuerza en el género del reggeatón y ofrece servicios de producción de canciones y música; escritores y letristas para composiciones melódicas y líricas; creadores de beats de hip hop, trap, electrónica, entre otros; masterización profesional para llevar sus pistas al siguiente nivel, e Ingeniería de mezcla para conseguir la mezcla perfecta para su música.

Bajro, un estilo diferente y fresco

A pesar de no ser su idioma natal ni tampoco ser completamente bilingüe, Bajro trabaja primordialmente con artistas que se expresan en español, aunque ha trabajado en el pasado con intérpretes en inglés.

Bajro describe su proceso creativo de la siguiente manera: “Yo no canto. Tengo una idea de lo que quiero que sea la canción y reúno un equipo para que me ayude. Me siento y trabajo con alguien para hacer el ritmo como quiero. Me siento y trabajo con un equipo para traducir mis canciones del inglés al español. Y encuentro un artista con la voz con la que quiero que suene la canción".

“Doncella”, lo más reciente de Bajro

En su creación más reciente, Bajro reune a Kael y One Sebastian para darle voz a “Doncella”, una melodía de su inspiración que poco a poco se está haciendo notar en todas las plataformas musicales.

Otras canciones exitosas de Bajro son “LA Playboy”, “Bendiciones”, entre otras.

Bajro tiene planteado hacer una gira mundial una vez que comience a remitir la incidencia del COVID-19 que se ha disparado especialmente en el invierno de Europa y EEUU. España será uno de los países que se incluirán en el periplo musical del artista, cuyas fechas aún están por definirse.

Bajro es un creador polifacético que tiene como objetivo revolucionar el género del reggeaton con diversas influencias musicales en las que ha incursionado con un estilo novedoso y fresco que no dejará indiferente a nadie.

Seguir a Bajro en sus redes sociales:

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0BchxLZaRP8bncDDeVpm7u

Instagram: https://www.instagram.com/bajro/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNhmpdFxp_2s9fqkwmOGyQw

Vídeos

Bajro - Doncella (feat. Kael & One Sebastian) Lyrics Video