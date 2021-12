Inversiones más rentables de la mano de Anytime Fitness Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de diciembre de 2021, 13:00 h (CET)

Cuando el año está a punto de llegar a su fin, muchas personas hacen balance de lo conseguido y de lo que les queda por conseguir. Si en esta última lista figura poner en marcha un negocio, seguramente la gran pregunta en estos momentos es cuáles son las inversiones más rentables en el país.

¿Es así? Si la respuesta ha sido afirmativa y se cree que ha llegado el momento de usar ese dinero ahorrado o de acceder a esa financiación para lanzarse a la conquista del proyecto, Anytime Fitness quiere ayudar a determinar qué elegir.

La salud, motor de proyectos exitosos Para que uno no se equivoque en su elección, lo primero a tener en cuenta es el contexto de la economía actual. Un contexto que sitúa a todo lo que tiene que ver con ocio y salud entre las inversiones más rentables. ¿Por qué? Sin duda alguna porque el consumidor quiere divertirse y cuidarse más que nunca.

Identificados los segmentos de actividad que se antojan punteros para entrar en el privilegiado club de las inversiones más rentables, toca decidir si el desembolso se quiere hacer solo o de la mano de una cadena que franquicie el concepto.

Franquicias, una década de mejora continua Hay que tener en cuenta que las franquicias llevan años siendo un buen motor de la economía, y según las cifras de la Asociación Española de Franquiciadores, el número de establecimientos franquiciados en los últimos diez años ha aumentado hasta un 30%.

Un porcentaje que se presenta como un éxito teniendo en cuenta que la última década ha estado marcada por los coletazos de la crisis inmobiliaria de 2008 y por la que desató hace ya casi dos años la pandemia de la COVID-19.

El fitness, al alza Si la apuesta pasa por franquiciar en los sectores del ocio o la salud, es posible que se esté barajando el fitness como una buena oportunidad para poner en marcha un negocio.

Y si es así, hay que saber que la demanda en el sector está al alza porque cada vez más personas saben que la práctica del deporte ayuda a proteger el sistema inmunológico, a tener una mejor salud física y mental y a conseguir una mejor calidad de vida y bienestar.

Flexibilidad y personalización No hay duda de que el fitness ha llegado para quedarse y lleva años en la lista de los sectores que generan inversiones más rentables. Sobre todo, cuando su propuesta de servicios ofrece personalización y flexibilidad horaria. Dos variantes que cumple Anytime Fitness a la perfección.

Tras casi una década operando en el país, y con una experiencia internacional que le ha llevado a sumar cerca de 5.000 clubes abiertos en más de 30 países en los últimos veinte años, Anytime Fitness apuesta por clubes que abren las 24 horas y los 365 días del año, y son aptos para todo tipo de personas, sin importar su edad ni su condición física.

La tecnología como gran palanca Con un modelo centrado en la personalización de los entrenamientos de cada socio, la cadena trabaja para que todos sus usuarios alcancen sus objetivos a su ritmo y con la ayuda y supervisión de sus entrenadores, con quienes pueden mantener un contacto directo en persona o de forma virtual gracias a la tecnología puntera de la firma y a su potente app.

Además de lo anterior, Anytime Fitness puede postular a entrar en ese club de las inversiones más rentables porque su negocio también cuida de la privacidad de sus socios, y eso es algo que cada vez tiene más tirón.

Privacidad, un reclamo en auge Una privacidad que se encuentra en el ya mencionado trato personalizado y en las duchas y vestuarios individuales con los que la firma dota a todos sus clubes, tanto los propios como los franquiciados.

Con una filosofía basada en llevar el deporte, la salud, la calidad de vida y el bienestar a todos los rincones del mundo, Anytime Fitness permite que sus socios entrenen siempre que quieran, el tiempo que quieran y estén donde estén. Su apuesta es anytime y anywhere.

Soporte y formación Y todo ello contribuye a que Anytime Fitness tenga en su red franquicias que pueden presumir de ser inversiones rentables para sus franquiciados, a quienes la central ofrece apoyo y formación en todo el ciclo de vida de su negocio y desde todas sus áreas: operaciones, expansión, marketing, comunicación, compliance…

Los que estén pensando en cómo conseguir que su apuesta se traduzca en una de esas inversiones más rentables, deben pensar en unir su suerte a la de los mejores. Y en esto Anytime Fitness también tiene enteros a su favor.

La fuerza de unirse a los mejores Prueba de ello es que en 2021 ha sido elegida la mejor franquicia del mundo en el sector del fitness por la revista Entrepreneur, e incluida en el ranking de las 10 mejores franquicias globales de esa prestigiosa publicación.

La cadena puede presumir también de haber estado entre las diez mejores franquicias del mundo hasta siete veces en los últimos catorce años. Un tiempo en el que siempre ha figurado de forma consecutiva y sin ninguna interrupción en la clasificación de las mejores franquicias globales hecha por esta revista.

Respaldo a nivel internacional Además, la marca cuenta con el respaldo de su matriz, la también estadounidense Self Esteem Brands, y de su potente músculo financiero.

Los que estén estudiando cuáles son las inversiones más rentables pueden recurrir a este texto para aclarar algunas dudas y ver cómo pueden convertir su sueño en realidad de la mano del éxito.

