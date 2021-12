El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inaugura Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, el gran escaparate nacional del mundo de los videojuegos y los esports Comunicae

lunes, 20 de diciembre de 2021, 11:16 h (CET) Este viernes se ha inaugurado la feria gaming más importante de España, que se celebra en IFEMA MADRID hasta el domingo Amazon GAMERGY MAPFRE Edition ha abierto sus puertas, convirtiéndose durante el próximo fin de semana en el escaparate nacional del mundo de los videojuegos y los esports, tanto a nivel amateur como competitivo. Esta mañana se ha celebrado una rueda de prensa en el escenario principal del evento, en la que han participado representantes del Ayuntamiento de Madrid, IFEMA MADRID, Amazon y GGTech.

Después de casi dos años sin la celebración de un evento presencial debido a la pandemia, los gamers, aficionados, espectadores y amantes de los videojuegos podrán compartir de nuevo experiencias con sus influencers preferidos, conocer las novedades que los principales publishers del mundo tienen pensadas para los juegos más populares del momento y asistir a las competiciones en el entorno educativo más importantes de nuestro país.

El Ayuntamiento de Madrid, presente en la inauguración

En la rueda de prensa de presentación ha intervenido el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha destacado la importancia de este encuentro presencial con todas las precauciones necesarias: “Amazon GAMERGY MAPFRE Edition es una de las claves para hacer de Madrid una gran ciudad. La industria de los esports es un sector que ha crecido de forma continuada, rápida y sólida. También hay que tener en cuenta el talento que hay detrás de este sector; cualquier transformación está basada en el talento, en las personas y en los profesionales que son la base para el desarrollo”.

Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, que también ha participado en la inauguración de esta edición de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, ha señalado durante su intervención: “esta feria es un ejemplo más del impulso de la ciudad por los videojuegos y el mundo gaming, llegando a un nivel equivalente a Alemania, que es hasta ahora el referente en la organización de este tipo de eventos en Europa. Uno de los proyectos del Ayuntamiento es el Clúster del Videojuego, con el que apostamos por un sector en continuo crecimiento y del que se ha empezado a reconocer su parte educativa y social, cambiando la percepción que teníamos”.

Nuevas ediciones en LATAM

En palabras de Eduardo López-Puertas, director general de IFEMA MADRID, “Amazon GAMERGY MAPFRE Edition es el mayor festival de esports y videojuegos que se celebra en nuestro país. Es un proyecto muy consolidado y se ha convertido en un referente a nivel mundial. En esta edición, después de casi dos años sin celebrarse presencialmente, más de 60.000 visitantes pasarán por este paraíso gamer y disfrutarán de todo tipo de experiencias”.

“Otra buena noticia para el sector llega desde Latinoamérica. Gracias a un nuevo acuerdo con GGTech, nace LATAM GAMERGY Tour, que replicará la feria en Argentina, Chile y México. Esta noticia es un estímulo para seguir creciendo e innovando en el sector del videojuego”, finalizó López-Puertas.

Amazon apuesta decididamente por el mundo de los esports

Uno de los aspectos más destacados ha sido la apuesta de Amazon por el mundo de los videojuegos y los esports, impulso que se ha reflejado en el apoyo que ha dado a esta feria. Eduardo García, Head of EU Retail Gaming & Esports en Amazon, ha indicado: “para nosotros es fundamental tener presencia en Amazon GAMERGY MAPFRE Edition porque nos permite estar cerca de los aficionados de los esports y el gaming; es una vía para afianzar nuestra apuesta por este sector que cada vez cuenta con más aficionados. Esta apuesta de Amazon por el universo gaming ya lleva tiempo en marcha, desde que empezamos a participar en las ligas universitarias Amazon UNIVERSITY Esports, y el apoyo de Amazon pasa tanto por la presencia e impulso de eventos como éste, como por el desarrollo de diversas iniciativas como Amazon Gaming Store o el lanzamiento de periodos de ofertas como Amazon Gaming Week”.

La competición arranca ya

Como señaló durante la rueda de prensa de inauguración Alberto Martín, responsable de Desarrollo de Negocio de GGTech: “para GGTech y el equipo ha sido un orgullo que IFEMA MADRID haya confiado por segundo año consecutivo en nosotros para el diseño y la gestión global de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, el evento del mundo de los videojuegos y los esports más importante de España. Después de la edición del año pasado, que únicamente se pudo celebrar de forma online, por fin este año podemos reunirnos presencialmente todos los aficionados y seguidores en el entorno gaming”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Qué ropa de bebé elegir, por Alicia Moda Infantil 5 sectores que utilizan la Tecnología Matterport, por Realista Una exposición de impresionismo moderno del pintor Diego Emiliano Fittipaldi AleaSoft: 2021 no deja de sorprender y en las últimas semanas se siguen batiendo récords de precios E-Toys de INNJOO para una E-Navidad