Jumpers gana un oro en el Festival Internacional de Comunicación Infantil El Chupete 2021

lunes, 20 de diciembre de 2021

lunes, 20 de diciembre de 2021, 11:17 h (CET) El Festival está en el ranking de los 30 mejores Festivales de Publicidad del mundo. El pasado 15 de diciembre se celebró la entrega de premios El Chupete 2021 en los Teatros Luchana de Madrid, bajo el lema #GirlPower. En este prestigioso Festival de referencia sobre publicidad infantil Jumpers se ha llevado el Chupete de Oro en la categoría Digital de Web, Apps y Game con la campaña "Dale #Unfollow al Ciberbullying" para Castellana Properties Con este reconocimiento, en el que se premia tanto el diseño de la web de esta campaña publicitaria como los datos obtenidos en los medios digitales, la agencia sevillana entra en el palmarés de ganadores por todo lo alto en una edición en la que se han presentado más de 150 piezas y han participado agencias del más alto nivel con clientes como Ferrero, Kinder, LEGO, El Corte Inglés, BBVA, CEU&ABC, Plátano de Canarias, Mattel, HERO BABY, FAD, Mediaset, entre otras.

La pieza publicitaria con la que Jumpers que cautivó al jurado del Festival por poner en valor la importancia de concienciar y prevenir el acoso escolar y, de forma específica, el ciberacoso, es una clara apuesta por la comunicación transversal y multicanal en la que se combinan acciones de Street Marketing, mix de medios digitales y convencionales, publicidad en exterior, prensa y revistas especializadas, talleres formativos en colegios, charlas y eventos en Centros Comerciales, etc.

La campaña ha tenido una gran repercusión y los números hablan por sí solos. Más de 1.800 alumnos han recibido formación sobre las claves con las que combatir el ciberbullying de la mano de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), entidad que ha colaborado en la campaña. El filtro de Instagram ha alcanzado más de 645.000 usuarios y se ha descargado más de 200 veces desde la web. Mientras que la campaña en Display ha alcanzado a un total de 2.690.000 usuarios.

Por otro lado, se ha logrado una alta repercusión mediática, llegando a más de 370.000 lectores de medios digitales de referencia. Sin olvidar que se han registrado más de 10.000 visitas a la web https://nolosigas.com/ y, gracias al formulario de petición de ayuda que se incluye en la misma, se ha podido dar asistencia a las personas que la han solicitado, poniéndolas en contacto con la los profesionales expertos de la asociación.

Actualmente, Jumpers es la única agencia sevillana que ha ganado un chupete en los 17 años que se viene celebrando el Festival y la única agencia andaluza que ha logrado un chupete de oro en 2021. Para el equipo de Jumpers es todo un privilegio ser uno de los ganadores de un primer premio en este reconocido evento y muestran su agradecimiento por este galardón que se une a los recibidos en años anteriores y entra a engrosar un total de 29 premios – incluyendo 6 premios Anuaria conseguidos el pasado año 2020.

Desde sus inicios en 2014, Jumpers apuesta por la creatividad y la especialización como claves de su éxito y esto, junto con su visión estratégica y su apuesta por un equipo multidisciplinar, ha hecho que en los últimos años se posicione como una de las agencias más reconocidas del panorama nacional y que esté en constante crecimiento, siempre en búsqueda de nuevo talento.

