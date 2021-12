Mann+Hummel y Norauto, ganadores de los Premios Compromiso Social en la Posventa Comunicae

lunes, 20 de diciembre de 2021, 11:20 h (CET) Mann+Hummel y Norauto se han erigido como ganadores de los Premios Compromiso Social en la Posventa, convocados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción (ANCERA) y la Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) Mann+Hummel,con su proyecto “Fabricación de mascarillas para personal sanitario”, lo ha hecho en la categoría “Fabricante de componentes” mientras que Norauto, con su proyecto “Valencia Inserta”, como “Distribuidor de recambios”. Ambos se enfrentaban a 5 finalistas por clasificación.

Fabricación de mascarillas para personal sanitario, por Mann+Hummel

Ricardo Peris, director comercial de Mann+Hummel, recogió el galardón entregado por Beatriz Gómez-Escalonilla, directora del área de empresas de la Fundación SERES y miembro del jurado de los Premios, y que reconocía la labor de la compañía durante la pandemia, al poner en práctica su experiencia en filtración de automoción para producir mascarillas destinadas a sanitarios en la lucha contra la COVID-19.

Valencia Inserta, por Norauto

Recibió el premio Aina Reig, Digital Learning del Dpto. de Aprendizaje y Desarrollo del Talento de Norauto, de manos de Beatriz Sánchez Guitian, directora general de la Fundación máshumano y miembro del jurado de los Premios. El proyecto galardonado enfocaba su servicio social al compromiso de mejora de la empleabilidad de personas a través de programas de inserción, orientación laboral y formación en el área de la automoción.

Finalistas

La categoría “Fabricante de componentes” ha contado además con dos finalistas premiados: Atressa,con su proyecto “Primera señal luminosa V16 fabricada en España” y Lizarte,con su proyecto “Damos la cara por un mundo mejor”. Ambos otorgados por José María Macías, director de Digital Solutions de ESIC y miembro del jurado.



Los “Distribuidores de recambios” finalistas que se han alzado con el galardón han sido: Grupo Driver,con su proyecto “Calendario de la España Vacía” y Corporación Jiménez Maña,con su proyecto “Voluntariado corporativo: la magia de darse a los demás”; cuyos trofeos han sido entregados por la presidenta del Consejo de la Fundación haz, María López-Escorial y miembro del jurado.

Premios honoríficos

En el evento también se ha procedido a la entrega de los cuatro galardones honoríficos que reconocían de forma especial la excelente labor desarrollada por las siguientes personas e instituciones durante los meses más duros de la pandemia:

Antonio Zapatero , ex director del hospital provisional de IFEMA, hoy Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, y Eduardo López Puertas , director general de IFEMA, por su gestión y determinación para la creación y puesta en marcha en tiempo récord de un hospital en las instalaciones feriales para la lucha contra la COVID-19.

, ex director del hospital provisional de IFEMA, hoy Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, y , director general de IFEMA, por su gestión y determinación para la creación y puesta en marcha en tiempo récord de un hospital en las instalaciones feriales para la lucha contra la COVID-19. Confederaciones de Talleres CETRAA y CONEPA como agradecimiento al trabajo realizado por los centros de reparación que fueron considerados como servicios esenciales desde el primer momento para poder atender las necesidades de los vehículos de los servicios de emergencia, transporte de mercancías, etc. Los reconocimientos de honor han sido entregados por José Luis Bravo, presidente de ANCERA, y Benito Tesier, presidente de la Comisión de Recambios de SERNAUTO.

Los galardones se han entregado en la Sala Retiro de IFEMA a las 13:00h del 16 de diciembre, con la asistencia de más de 130 invitados. El acto, dirigido por la presentadora Marta Solano, ha contado además con las intervenciones de David Moneo, director de Salones de Automoción de IFEMA, apertura de Benito Tesier, presidente de la Comisión de Recambios de SERNAUTO, y la clausura de José Luis Bravo, presidente de ANCERA.

Tras el evento, ha tenido lugar la tradicional comida de Navidad ofrecida por Motortec, en colaboración con ANCERA y SERNAUTO.

Sobre los Premios

Los Premios “Compromiso Social en la Posventa”, convocados por ANCERA y SERNAUTO, nacen con el propósito de impulsar y contribuir a que las compañías del sector continúen situando el compromiso social como motor hacia una nueva economía verde, digital e inclusiva.

La primera edición de estos galardones, que cuenta además con el apoyo de Motortec, se ha enfocado en el Compromiso Social, valorando proyectos que hayan causado impacto positivo en las personas del sector y ciudadanos en general. Para ello, se han valorado aspectos tales como el impacto generado, la vinculación al negocio, la perdurabilidad de la iniciativa y su carácter innovador.

