Schneider Electric y Chilldyne colaboran y crean una refrigeración líquida sostenible para centros de datos

lunes, 20 de diciembre de 2021, 10:20 h (CET) Chilldyne cuenta con patentes de tecnología de refrigeración líquida a presión negativa que Schneider Electric distribuirá en todo el mundo, junto con servicios y soporte, complementando así su gama de soluciones de control y rechazo de calor. Schneider Electric ofrecerá la solución de refrigeración líquida de presión negativa de Chilldyne para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de los centros de datos Schneider Electric™, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y la empresa más sostenible del mundo en 2021 según la clasificación de Corporate Knights, ha empezado a colaborar con Chilldyne, pionera en soluciones de refrigeración líquida para centros de datos. Con este acuerdo, Schneider Electric ofrecerá la solución de refrigeración líquida de presión negativa de Chilldyne, que complementa su completa gama de soluciones de refrigeración y enfriadoras Uniflair, para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia del centro de datos.

Chilldyne cuenta con patentes de tecnología de refrigeración líquida a presión negativa, que permite una refrigeración a prueba de fugas de los chips y GPU de mayor temperatura del mercado. La presión negativa reduce los riesgos y los costes de refrigeración y mejora el tiempo de actividad del servidor. Esta colaboración permitirá a Schneider Electric proporcionar servicios y soporte en todo el mundo.

Maurizio Frizziero, Director of Cooling Innovation and Strategy de Schneider Electric, ha asegurado: “Como empresa más sostenible del mundo, contar con innovaciones sostenibles para abordar las nuevas demandas del mundo digital es fundamental para nuestros objetivos. La tecnología de refrigeración líquida y caliente es un medio más eficiente desde el punto de vista energético para enfriar cargas de alta computación. La colaboración de Schneider Electric con Chilldyne permitirá a nuestros clientes implementar refrigeración líquida de última generación, al mismo tiempo que hará que sus centros de datos sean más eficientes energéticamente y menos propensos a los tiempos de inactividad ".

El CEO de Chilldyne, Steve Harrington, ha afirmado: “Nuestro objetivo es reducir el consumo de energía de los centros de datos con una refrigeración, eliminando preocupaciones y maximizando el tiempo de actividad. Schneider Electric comparte nuestro objetivo de un futuro más sostenible. Esta colaboración no permite ayudar a más clientes a darse cuenta del poder de la refrigeración líquida sin fugas, diseñado para hacer que los centros de datos sean más eficientes y fiables ".

La colaboración proporciona confianza a los clientes y a los diseñadores de sistemas, para implementar lo último en computación refrigerada por líquido de alto rendimiento, al mismo tiempo que mejora la eficiencia energética, la optimización del espacio y logra un TCO de primer orden. La última evolución en la refrigeración sostenible de los centros de datos es mejor, más barata y más eficiente que la refrigeración por aire que reemplaza.

