NoFicción, la nueva plataforma que reúne todo el contenido no ficción en un mismo lugar

lunes, 20 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

El consumo de contenido audiovisual se ha convertido en una de las actividades de ocio preferidas de gran parte de la humanidad, tanto en su formato cortometraje como largometraje.

Sin tener en cuenta edad, género, gustos o intereses, el disfrute de una buena película es sin duda uno de los mejores pasatiempos para los ratos de ocio. Si bien en épocas anteriores el contenido audiovisual se consumía a través de la televisión y en un momento determinado, el desarrollo de nuevas tecnologías de la comunicación han propiciado la democratización espacio temporal del consumo audiovisual.

En la actualidad, son las plataformas de emisión en streaming la opción preferida por la audiencia. Una tendencia que ha revolucionado incluso la industria del cine. En este sentido, nace NoFicción con la intención de ofrecer exclusivamente cine documental. Se trata de un portal de contenido multimedia con un catálogo especializado en producciones de no ficción en distintos formatos.

En qué consiste el género de no ficción en el cine La no ficción es tradicionalmente uno de los macrogéneros de la producción cinematográfica. Como concepto, abarca propuestas que se desligan del concepto de ficción. En ellas, el creador plantea transmitir contenidos reales, sin matices de ficción o literarios, a partir de hechos, situaciones o personajes. Con una idea que parte de una profunda investigación en la temática que va a abordar, se exponen contenidos públicos, desconocidos o incluso, confidenciales, y suelen generar un impacto entre sus espectadores.

Entre los distintos formatos de producción de contenido de no ficción, el documental es el género más utilizado y consumido por la audiencia. En ocasiones, tiene matices periodísticos y se realiza con imágenes reales, entrevistas o voz en off ordenados en un guion muy estructurado. Su idea principal es transmitir el punto de vista del autor.

Una plataforma de streaming que ha llegado para quedarse es NoFicción NoFicción es una plataforma OTT (over-the-top) especializada en la distribución en streaming de contenidos audiovisuales de no ficción. La empresa nace para dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo de productos audiovisuales de contenidos unscripted y compartir producciones de habla hispana o creados, producidos o distribuidos por empresas y creadores hispanoamericanos. Es la primera iniciativa de este tipo existente en España y Latinoamérica.

Además de la distribución de contenido, NoFicción quiere impulsar la producción y creación de proyectos audiovisuales de habla hispana. Para 2022 está previsto que se desarrollen una decena de producciones documentales.

NoFicción es el punto de encuentro idóneo para cinéfilos o consumidores de productos audiovisuales que quieren disfrutar de un contenido distinto, variado y único sin límites. Los usuarios pueden registrarse directamente en su página web y disponen de acceso ilimitado al catálogo. El registro es gratuito el primer mes.

Con su suscripción, el usuario podrá disfrutar de su amplio catálogo tanto en dispositivos electrónicos como en su Smart TV. Títulos como Los días azules de Laura Hojman, Santuario dirigida por Álvaro Longoria y con la colaboración de Javier y Carlos Bardem o Cinema Novo, de Erik Rocha están disponibles en la plataforma.

