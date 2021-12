Tasar una vivienda ahora es sencillo y gratuito gracias a RealAdvisor Emprendedores de Hoy

A la hora de vender una vivienda, la tasación es uno de los factores principales a tener en cuenta.

Una tasación fiable es capaz de recoger todas las condiciones y las características del mercado que se relacionan con esa propiedad, las cuales serán fundamentales para determinar el valor del inmueble.

Hay diferentes formas de tasar una propiedad. Por esta razón, RealAdvisor, una de las empresas líderes en tasación de viviendas online, ofrece una forma rápida y sencilla de navegar por cada uno de estos métodos.

Valoraciones inmobiliarias precisas y actualizadas La tasación de un inmueble es fundamental porque sirve, entre otras cosas, como un instrumento de peso en el momento de negociar su venta. Pero, además de eso, es importante porque es una acción que permite ubicar esa propiedad en específico dentro de la realidad del mercado actual. Esto es precisamente lo que ha hecho del sistema de tasación online de RealAdvisor, uno de los mejores de toda España, ya que es una tecnología que continuamente se optimiza, garantizando que sus resultados estén actualizados y, por lo tanto, que sean muy precisos. Lo que hace el sistema es comparar la propiedad del usuario con miles de inmuebles similares que se hayan vendido en los últimos meses. Con esto se determina su valor estimado en el mercado. En consecuencia, se ha convertido en una de las opciones de tasación on line más fiables que hay ahora mismo en España.

Una tasación basada en 70 criterios diferentes Efectivamente, el sistema de RealAdvisor permite tasar una vivienda basándose en 70 criterios distintos. De toda esta cantidad, 20 de ellos están directamente relacionados con las características específicas del inmueble, como el número de habitaciones, la superficie habitable, el estado de conservación que tenga, superficie del terreno, entre otras. Por otra parte, los otros 50 criterios se relacionan con la calidad de la ubicación en la que se encuentra la propiedad, teniendo en cuenta el acceso que esta tenga a los servicios de transporte público, la seguridad del lugar, colegios cercanos, limpieza del aire, etc.

Lo impresionante de este sistema es que el análisis de todos estos datos lo hace en menos de 3 minutos, permitiendo que el vendedor pueda tener de manera casi instantánea un valor preciso de venta, ahorrándole tiempo y dinero.

El sistema de valoración en línea de RealAdvisor es totalmente gratuito y está disponible las 24 horas del día a través de su página web. El vendedor solo debe acceder, rellenar los datos que se le solicitarán acerca del inmueble y, en pocos minutos, obtendrá un resultado preciso que le facilitará la negociación de la venta.

