Formación en osteopatía psicobiológica de la mano del Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada

sábado, 18 de diciembre de 2021, 09:37 h (CET)

Dentro de la osteopatía se encuentra la osteopatía psicobiológica. Esta ciencia estudia a la persona como una colectividad global que se ve modificada por agentes internes o externos con resonancia sobre la psique. En ella analizan y verifican las estructuras a nivel fisiológico, psicológico y biológico del cuerpo humano con el fin de enfocar el tratamiento en el origen del problema del paciente.

El Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada es uno de los centros de aprendizaje por excelencia sobre osteopatía en España. Sus estudiantes se gradúan como profesionales expertos en el tema y muy capacitados para ejercer esta especialidad que se enseña como posgrado.

¿En qué consiste la osteopatía psicobiológica? La ansiedad, el malestar general, las migrañas o los problemas lumbares son sinónimo de que algo está fallando en la calidad de vida. La osteopatía psicobiológica ayuda a tratar estas dolencias de manera natural, para conseguir una salud óptima.

Esta es una terapia de medicina manual que tiene como fin encontrar la conexión funcional de los órganos y la psique, ya que estos son un factor homogéneo en el correcto desarrollo del cuerpo. Este vínculo se consigue mediante diversos tratamientos.

El objetivo es desparasitar cada área encefálica (cuerpo calloso, hipocampos, amígdalas, etc.) de las tensiones acumuladas a lo largo de los años, reequilibrando las emociones y restaurando los tejidos para obtener un equilibrio físico, ya que cada individuo posee facultades autocurativas naturales. Para la osteopatía, el organismo es una unidad funcional completa que se compone de distintas estructuras que funcionan como una sola.

Entre sus ventajas, se pueden encontrar tratamientos no invasivos, mayor equilibrio cognitivo, coordinación estable y una mejora considerable en todos los aspectos físicos.

¿Por qué formarse en el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada? Actualmente, la osteopatía psicobiológica es uno de los tratamientos más demandados entre los españoles debido a los resultados que esta proporciona, por ese motivo, hay muchas personas en la búsqueda del mejor centro de estudios para formarse.

El Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada cuenta con 26 años de existencia y se caracteriza por formar a profesionales competentes y expertos en el área. El centro de estudios ofrece clases formativas teóricas y prácticas a aquellos alumnos que estén interesados en la osteopatía psicobiológica. Además, el instituto está conformado por un equipo de docentes profesionales en el área y con una larga trayectoria.

En España, existen un gran cantidad de centros de formación en osteopatía psicobiológica debido al auge que ha tenido en las últimas décadas. Sin embargo, para elegir uno, es prudente evaluar a sus docentes, la modalidad que este ofrece y si está verificado con las certificaciones y el aval europeo. En el caso del IIOA, sus programas cumplen con la norma europea que demuestra que son un centro capacitado y de superioridad.

En conclusión, aquellos que estén interesados en aprender esta especialidad en un centro educativo adecuado se pueden dirigir al Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada, debido a que este garantiza educación, práctica y contenidos de calidad.

