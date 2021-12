La formación de alto rendimiento para corredores y agentes de seguros de Rafael Bonilla

Todos los representantes comerciales quieren conseguir más comisiones y hacer menos horas de trabajo. Aunque parece difícil en un mercado tan competitivo, este objetivo es posible gracias a la formación de alto rendimiento para corredores y agentes de seguros del método MAIO (Mediador All in One), un concepto creado por el experto en mentoría Rafael Bonilla.

Junto al profesional, el alumno desarrolla habilidades necesarias para los tiempos modernos como el mindset (entrenamiento mental), el marketing digital y la marca personal.

Una formación de alto rendimiento destinada a corredores y agentes de seguros Rafael Bonilla es un corredor con más de 30 años de trayectoria. Sin embargo, el curso del método MAIO apenas fue creado en 2013 debido a que el mentor, que sabía que la productividad del tiempo y la persuasión a través del diálogo eran importantes para estimular sus ingresos, decidió incorporar estas enseñanzas en la formación de alto rendimiento para corredores y agentes de seguros.

La masterclass se imparte de forma online e incluye un mini entrenamiento gratuito. Teniendo en cuenta que el experto la creó para su propia carrera como corredor, el objetivo del programa es saber cómo aumentar la densidad de la cartera de seguros mediante la fidelización. Los encuentros virtuales con el maestro sirven para aprender a interactuar de manera auténtica y emotiva con los clientes. La lista de clientes alcanza más del 70% de referencias positivas.

Relevancia del creador del método MAIO La formación de alto rendimiento para corredores y agentes de seguros propuesta por Rafael Bonilla sirve para triunfar sobre la competencia. Para lograrlo, el profesor pone en práctica todos los conocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera.

Uno de los aspectos más destacados es que se trata de un mediador de seguros colegiado, por lo que su instrucción es de calidad.

El coach ofrece mentoría internacional para todos sus seguidores y hablantes de español. Como recurso adicional, su libro bestseller sobre la estabilidad de las empresas tiene ediciones para empresarios y para mediadores de seguros.

Los corredores y los agentes interesados deben apuntarse en la lista de espera para acceder a la masterclass del método MAIO. La formación de alto rendimiento de Rafael Bonilla promete una disciplina eficiente para mejorar los resultados laborales y, por consecuencia, disfrutar más de la vida personal.