Los menús de Navidad ya arrancan en la Llorona

sábado, 18 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La gastronomía navideña mexicana es muy diversa. Para elaborar recetas tradicionales propias llenas sabor, cada región del país se viste de gala durante las fiestas de diciembre.

Para traer los mejores platos decembrinos de México a España, el restaurante La Llorona en Linares ofrece una selección de los platos más destacados para degustar durante esta temporada tan especial.

El menú navidad La Llorona está dividido en tres propuestas gastronómicas diferentes de regiones emblemáticas de la cocina tradicional mexicana como Jalisco, Yucatán y Sonora. Cada uno de estos platos representa un viaje de sabores que promete brindarle a los comensales una experiencia culinaria inolvidable.

El menú variado para Navidad de La Llorona que sorprenderá La Navidad es un buen momento para compartir entre familiares y amigos y nada mejor que hacerlo degustando ricos platos de la cocina tradicional mexicana. Para hacer posible esta experiencia, el restaurante La Llorona ofrece tres menús especiales para el mes de diciembre.

La primera propuesta es el menú Jalisco. La experiencia comienza con una entrada de nachos gratinados con queso, acompañados con el tradicional guacamole y un gustoso tiradito de lubina. Para el plato fuerte, los comensales pueden degustar ceviche de corvina y salmón, tradicionales tostadas de tinga de pollo y un jugoso solomillo de cerdo, acompañado de una rica ensalada césar.

Para el menú Yucatán, proponen nachos gratinados con queso y guacamole, ensalada de granada y unas suculentas enchiladas suizas. La degustación se acompaña de platos fuertes como el popular huarache de cochinilla pibil, ricas quesadillas de carnitas, T-bone steak y una de las especialidades de la casa, los tacos Los Cabos.

Para los comensales apasionados por la comida de la sonorense, La Llorona ofrece para estas navidades un menú especial que incluye de entrante nachos gratinados con queso y guacamole, croquetas de cecina, ensalada de mango y apio. Como el plato fuerte dispone de costra de pastor, un delicioso chuletón Tomahawk y ricos tacos tradicionales de gambas y pollo que completan la experiencia culinaria de la región.

Asimismo, no puede faltar un rico postre. Para ello, La Llorona dispone en sus tres menús, de un exquisito surtido de postres y chupitos. El menú también incluye jarra de cerveza para 4 personas, refresco o copa de vino, a petición del cliente.

Los comensales interesados en probar cualquiera de estas delicias, pueden acudir al establecimiento físico de La Llorona, ubicado en Jaén, Linares. También, pueden solicitar su servicio de envío a domicilio, a través de su página web o vía telefónica.

Auténtico sabor y colorido cultural mexicano La Llorona destaca como una de las propuestas culinarias más atractivas de la ciudad de Linares, no solo por su buena comida, sino también porque el restaurante concentra lo mejor de las tradiciones y la cultura mexicana.

Diseño moderno y acogedor, artes icónicas llenas de color y cultura y un ambiente de música tradicional mexicana, son algunas de las características que hacen únicos los espacios del restaurante. De esta manera, La Llorona se convierte en una gran opción para los amantes de la cocina mexicana que desean degustar platos emblemáticos llenos de sabor bajo un ambiente tematizado.

