Descubrir el mundo del mindfulness para los más pequeños de la mano del portal web Mindfulness para Niños

sábado, 18 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Los adultos no son los únicos que se exponen a situaciones de estrés, cansancio, angustia y agotamiento; la sociedad actual ha expuesto también a los más pequeños a ciertas situaciones en las que, como consecuencia, los niños pueden experimentar la dificultad de superar problemas o la incapacidad de interactuar socialmente.

Este tipo de ansiedades y sentimientos pueden combatirse con la práctica de técnicas de relajación y meditación. En Mindfulness para Niños utilizan el método de conciencia plena (mindfulness), que se aplica con el propósito de que los pequeños aprendan a gestionar sus emociones, a no juzgar y no sientan miedo a ser juzgados siendo conscientes de todo el valor que existe en su entorno y su cuerpo.

¿En qué consiste el mindfulness para niños? Elmindfulness para niñoses una terapia que se aplica con la intención de mejorar su atención, entrenar su cerebro para que desarrolle la empatía, aprender a mantener la calma y gestionar cualquier tipo de emoción, utilizando como principal herramienta la meditación. De esta manera, el niño aprenderá a desenvolverse ante cualquier tipo de situación que se le presente en un entorno cotidiano.

En conclusión, el mindfulness para niños permite que los pequeños puedan crear distancias entre ellos y vivir emociones evitando que estas se apoderen de su razón, eliminando la posibilidad de reacciones impulsivas. Sus acciones son tomadas por su conciencia, llevándoles a tomar las mejores decisiones en situaciones de estrés, presión y angustia.

¿Cuáles son los beneficios de practicar mindfulness en niños? El mindfulness es una terapia complementaria y de apoyo que ayuda a los niños a controlar y gestionar sus emociones en entornos poco favorables, concienciándoles del funcionamiento de la mente y el cuerpo. De esta forma, esta terapia ayuda a que los pequeños puedan manejar las situaciones de estrés, así como aprender a controlarlas disminuyendo los síntomas de ansiedad.

Por otra parte, ayuda a desarrollar grandes niveles de atención, permitiéndoles focalizarse en las actividades que deben hacer, teniendo como resultado un mayor rendimiento a nivel académico. El mindfulness les permite desarrollar una conciencia acerca de sus sentimientos y pensamientos, creando una mayor empatía con todo lo que les rodea.

Las técnicas de relajación son fundamentales para ayudar a los pequeños a manejar situaciones de conflicto, llegando a ser mediadores entre iguales y manteniendo siempre el equilibrio entre las emociones y el bienestar físico. Por último, les permite mejorar el modo en el que se relacionan con los demás, creando relaciones sólidas y sanas.

