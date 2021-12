Implantes dentales e implantes con dientes inmediatos con el especialista Doctor Ismael Soriano Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de diciembre de 2021, 08:06 h (CET)

Hay personas que necesitan recurrir a implantes dentales e implantes con dientes inmediatos para solucionar cuestiones funcionales o estéticas de sus dientes. Un centro de formación odontológica donde los odontólogos pueden formarse sobre las últimas técnicas bucodentales es Formación en Implantología. Este centro además está dirigido por Ismael Soriano, un doctor con gran experiencia que ayuda a todos los pacientes a encontrar una solución a sus problemas dentales.

Así es el procedimiento de colocación de implantes dentales e implantes con dientes inmediatos Los avances en implantes dentales e implantes con dientes inmediatos registrados en los últimos años son muchos. Actualmente, es posible realizar la colocación de una prótesis dental en una sola sesión, por lo que problemas como las pérdidas dentales tienen una solución inmediata. Los pacientes que acuden a Formación en Implantología conservan así su estética y, además, ganan en bienestar.

La colocación de uno o varios implantes se realiza por medio de una intervención sencilla que es llevada a cabo por profesionales de gran experiencia. Durante esta, se colocan dientes protésicos provisionales que proporcionan un gran nivel de estética y comodidad. Al mismo tiempo los profesionales comienzan a trabajar en el diseño de la prótesis definitiva que finalmente se emplazarán unas semanas después. Todas las prótesis con las que trabaja Formación en Implantología están diseñadas y fabricadas por ordenador con la tecnología CAD-CAM, lo que reduce la necesidad de realizar ajustes posteriores.

El doctor Ismael Soriano cuenta con un historial de grandes resultados. Además de ser el director médico y de formación del Centro de Formación en Implantología, brinda ponencias y dicta cursos, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Beneficios de los implantes dentales Las prótesis dentales permiten la recuperación de la función masticatoria, lo que no solo es importante para la salud en general, sino también para el aparato digestivo. En simultáneo, limitan el movimiento de otros dientes que tienden a cubrir, posicionándose de forma incorrecta, las piezas dentales ausentes. Además, restablecen por completo la función fonética y reparan el daño estético que produce la pérdida de uno o varios dientes.

Los implantes dentales fueron creados para pacientes de la tercera edad desdentados o para remediar las pérdidas dentales ocasionadas por enfermedades de las encías, caries o traumatismos. Es por eso, que alrededor del 99% de los pacientes son aptos para recibir implantes. A partir de las nuevas técnicas, su colocación es completamente indolora. Después, simplemente requieren de la limpieza cotidiana porque si bien no pueden sufrir caries, sí acumulan placa bacteriana.

Los implantes dentales e implantes con dientes inmediatos que se colocan en Formación en Implantología, bajo la guía del experto implantólogo Dr. Ismael Soriano, son una solución disponible para todos aquellos que hayan sufrido la pérdida de una o varias piezas dentales.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.