QualitySolar, la opción de autoconsumo residencial para ahorrar en la factura eléctrica

viernes, 17 de diciembre de 2021, 14:20 h (CET)

Las tarifas generadas por el consumo de electricidad son uno de los mayores gastos que surgen en todo hogar. Con la finalidad de ahorrar en las facturas eléctricas, es habitual que muchas personas disminuyan el uso de ciertos electrodomésticos del hogar, lo que a su vez reduce la calidad de vida familiar.

Una solución a este problema es el uso de la luz solar como fuente de energía, en lo cual se especializa QualitySolar. Esta empresa ofrece a sus clientes un autoconsumo residencial a través de la instalación de placas solares que les permiten mejorar su calidad de vida y ahorrar en sus facturas.

Autoconsumo residencial en QualitySolar: la energía del sol en el hogar QualitySolar es una empresa que tiene más de 10 años de experiencia prestando servicios por toda Cataluña de autoconsumo residencial. Esto, junto a los valores que la caracterizan de calidad, innovación y responsabilidad han convertido a la compañía en un referente a nivel nacional en la instalación de placas solares para utilizar la energía fotovoltaica. La instalación fotovoltaica va conectada a la red eléctrica, por lo que los paneles solares de QualitySolar permiten que, en los hogares de sus clientes, se utilice la energía solar, la cual es gratuita, inagotable y renovable. De esta manera, es posible obtener energía durante el día y, el resto del tiempo, los clientes pueden usar la energía eléctrica usual y ahorrar en sus facturas. Para ello, la empresa cuenta con un equipo de ingenieros que diseñan y realizan la instalación fotovoltaica que está conectada a la red, adaptando esta a las necesidades del hogar. La empresa también coloca placas solares en edificios, industrias, granjas, etc.

QualitySolar ofrece una gran opción para disminuir tarifas eléctricas mediante la instalación de autoconsumo Una instalación aislada de la red eléctrica ayudará, por un lado, a tener energía eléctrica allí donde la red eléctrica no llega y, sobre todo, dará independencia energética, a la vez que permitirá olvidarse de la factura eléctrica.

Es el paso definitivo que permite obtener, de forma totalmente autónoma, el 100% de la energía que se necesita para la casa de campo, granja, explotación agrícola o empresa. Ahora bien, hay que conocer sus particularidades para sacarle el máximo rendimiento. Este tipo de instalación cuenta con paneles solares, regulador de carga, baterías e inversores y garantiza el servicio 24 horas al día. Esto se debe a que durante el día usan la energía directa proveniente del sol y durante la noche utilizan la energía almacenada en las baterías. La empresa también realiza la instalación de autoconsumo conectada, tanto a la red interna de consumo como a la de distribución usual. Dicho autoconsumo puede ser directo, en el cual vierten la energía no consumida a la red eléctrica de distribución. De esta forma, pueden usar esta energía cuando lo requieran, disminuyendo el consumo eléctrico en un 50%. Por otro lado, está la instalación de autoconsumo de acumulación, donde almacenan la energía no consumida en dispositivos de almacenamientos o baterías, lo cual reduce el consumo eléctrico en un 70%.

Con la instalación de placas solares QualitySolar, se genera energía gratuita en hogares y empresas de toda Cataluña. De esta manera, los clientes de la empresa pueden disminuir el consumo de energía eléctrica convencional y ahorrar en sus facturas eléctricas.

