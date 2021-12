QUALO, una tecnología universal y transversal de información contextual en el móvil Emprendedores de Hoy

A lo largo de los últimos años, el desarrollo de la tecnología ha provocado que la información contextual se haya convertido en un elemento fundamental en la rutina de las personas. Disfrutar de una audioguía histórica mientras se visita una ciudad, saber a qué hora pasa el autobús minutos antes de cogerlo o consultar la carta de un restaurante son informaciones que simplifican y hacen más completo cualquier aspecto del día a día. Todos estos pequeños detalles son ejemplos de Información y Servicios Contextuales (ISC), un término que hace referencia a la capacidad de asociar información a una localización específica en la que se encuentra un individuo.

El mundo digital actual ofrece a los usuarios una sobresaturación de datos, muchos de los cuales no son de utilidad para la experiencia del internauta. De ahí la gran importancia de la información contextual y de servicios como los que ofrece la app QUALO. Con esta aplicación, los usuarios ya no tendrán que instalar en sus móviles decenas de apps para consultar informaciones de diferente naturaleza, tendrán toda la información de su interés en un mismo lugar.

QUALO, una herramienta útil tanto para personas como para empresas QUALO, desarrollada por Vettontech-Mildmac, es la primera plataforma contextual con carácter transversal y universal del mercado y son muchos los negocios españoles que ya han empezado a hacer uso de esta para captar, fidelizar e informar a sus clientes. Pero esta innovadora app no solo comporta beneficios para los negocios, sino que permite a los usuarios que tengan instalada la aplicación en su teléfono móvil disfrutar de un gran valor añadido allá donde vayan.

El sistema de información contextual que propone QUALO puede ser utilizado en cualquier sector: restauración, hostelería, entidades públicas, todo tipo de negocios privados, ocio, etc.

El funcionamiento de esta aplicación es sencillo e intuitivo. En primer lugar, las entidades y comercios que estén interesados en empezar a utilizar QUALO deberán colocar en su sede física o en la localización que quieran convertir en Zona QUALO un pequeño dispositivo Bluetooth que será detectado por la aplicación móvil QUALO del cliente cuando se encuentre físicamente en la localización concreta y, a continuación, este podrá consultar toda la información que dichos comercios o entidades han asociado previamente a dicha localización.

Las localizaciones (zonas) a las que acuda el usuario podrán ser guardadas en el apartado de ‘Favoritos’ que incluye la aplicación, una funcionalidad que permitirá que la persona pueda ampliar la información sobre la localización concreta desde la comodidad de su casa, tras haberse marchado del lugar en cuestión.

Fidelización a través de QUALO El cliente, al entrar en un negocio que disponga del sello QUALO, detectará la localización en su móvil y podrá acceder, además de a toda la información contextual asociada, a un servicio de fidelización, cuya política particular establecerá dicho negocio. En su cuenta personal de la app, el usuario podrá obtener puntos por cada adquisición de servicios y/o productos que realice, y estos podrán ser canjeados posteriormente por otros servicios y/o productos. De esta manera, QUALO no solo permite a entidades y negocios fidelizar al cliente mediante incentivos, sino que también se trata de una eficaz manera de conocerlos, teniendo a disposición sus datos personales para poder ponerse en contacto y ofrecerles nuevos servicios, productos y promociones.

Con el lanzamiento de QUALO al mercado, usuarios, clientes, propietarios de negocios y entidades públicas/privadas podrán disfrutar de un sistema de información contextual único que comportará múltiples beneficios. Por un lado, los usuarios podrán acceder desde una sola aplicación a todos aquellos datos que necesiten allá donde estén, mientras que, por otro lado, los negocios y/o administraciones podrán establecer un canal de comunicación e interacción directa con sus clientes o usuarios para transmitirles toda aquella información que deseen hacerles llegar. Para saber más acerca de esta plataforma, que ha llegado para revolucionar la manera de consultar la información digital, los interesados pueden visitar los perfiles de QUALO en redes sociales y su página web oficial.

