¿Cómo elegir una buena empresa de reformas? Por EXCELENT empresa de reformas

viernes, 17 de diciembre de 2021, 13:42 h (CET) Es posible que el proyecto de renovación de una vivienda haya quedado en suspenso durante varios meses o varios años. En algún momento llega el momento de realizar el proyecto porque se pretende vivir en una casa más cómoda o se pretende venderla El problema más espinoso es la elección de la empresa constructora que realizará las obras. Elegir entre diferentes presupuestos y encontrar una empresa fiable para realizar estos trabajos no es fácil.

En esta guía, gracias a EXCELENT empresa de reformas en Madrid, se han reunido algunos consejos para ayudar a elegir la empresa de construcción adecuada para realizar las obras de reforma y quedar satisfecho con el trabajo final.

El proyecto de renovación del hogar

Antes de comenzar a elegir la empresa de reformas integrales que realizará la obra, es necesario tener una idea clara de las intervenciones que se pretenden realizar. Saber qué trabajo se va a realizar es necesario a la hora de negociar con las grandes empresas de reformas.

El proyecto debe incluir todas las especificaciones técnicas necesarias, como los materiales, el tipo de accesorios que se instalarán y el posible suelo que se instalará.

Con un plan en mente, se pueden comparar los presupuestos de diferentes empresas de reformas y ver cuáles son las más profesionales.

Dónde buscar una empresa de reformas

¿Cómo y dónde encontrar servicios de reformas de calidad? Se puede buscar una empresa de reformas online o reunirse con ella físicamente, sin embargo, siempre es aconsejable reunirse con cada empresa en persona para saber qué personas van a realizar el trabajo y evaluar la competencia y la experiencia en una fase temprana.

Las empresas capaces de realizar todos los trabajos necesarios no siempre son numerosas y en algunos casos es necesario subcontratar algunos trabajos a otros profesionales.

Encontrar una empresa que realicen todo el trabajo "llave en mano" permitirá tratar con una empresa más estructurada que ya ha realizado dicho trabajo y existe una mayor coordinación dentro del equipo.

A continuación, se ofrecen algunos consejos para evaluar la fiabilidad de una empresa:

Valorar si la empresa presta el servicio que se desea de forma especializada.

Saber qué trabajos se van a subcontratar a terceros (profesionales como fontaneros o electricistas).

Buscar las opiniones de otros clientes que hayan solicitado un trabajo similar al suyo y ver los trabajos realizados anteriormente.

Evaluar si los costes de los materiales y la mano de obra individuales se han incluido en la estimación. Con estos pequeños pasos se podrá reducir la probabilidad de obtener un trabajo de baja calidad para el hogar.

La inspección

Antes de llevar a cabo las obras, una empresa de reformas profesional realizará una inspección de la casa. Disponer de un plano con las especificaciones que se quieren conseguir dará mucho más margen de maniobra y el resultado será un presupuesto que se ajuste a las necesidades.

Durante la inspección, la empresa constructora profesional evaluará los siguientes aspectos:

El estado del inmueble y el alcance de las obras a realizar

El estado de las instalaciones y si es necesario sustituirlas

Evaluará cómo acceder a la vivienda

Una vez evaluadas las diferentes estimaciones, es necesario descartar las que tengan un coste de obra demasiado bajo.

Un trabajo de calidad puede costar más al principio, pero si se hace bien durará muchos más años y evitará la necesidad de más trabajos en el futuro.

Una empresa de construcción puede ofrecer precios bajos por las siguientes razones:

Se utilizan materiales de baja calidad y el principal riesgo en este caso es tener que rehacer el trabajo al cabo de unos años debido, por ejemplo, a un posible aislamiento incorrecto de las paredes.

La mano de obra no está suficientemente cualificada, lo que puede suponer un menor coste de renovación para la empresa constructora y una menor calidad del trabajo.

Estimar un número de horas de trabajo inferior al de los demás competidores, lo que hace que los trabajos se realicen en detrimento de los propietarios de las viviendas. El objetivo de esa empresa será ganar dinero por la cantidad de trabajo realizado y no por la calidad.

Para realizar las obras, es necesario firmar un contrato. Es importante definir con precisión el importe que se va a gastar en la realización de los trabajos y evitar que la empresa reclame excedentes.

Otro punto que debe establecerse en el contrato es la fecha de finalización con una posible penalización en caso de retraso en las obras.

Una última cosa que hay que incluir en el contrato es la forma de pago, que permitirá pagar el importe poco a poco y no todo al principio del trabajo.

Una empresa de construcción profesional tenderá a dar garantías sobre el éxito de las obras de renovación.

Comparar presupuestos y elegir la empresa

Una vez aclaradas las necesidades y teniendo en cuenta el precio total de la reforma, es el momento de comparar presupuestos. Sólo así se podrá elegir un equipo u otro de profesionales.

Además del dinero, hay que fijarse en otros requisitos: como la forma de trabajar, los servicios prestados, las garantías o la profesionalidad del equipo.

Es preferible apostar siempre por la empresa que transmita buenas sensaciones y con la que sentirse cómodo y confiado, ya que garantizará un buen resultado.

Elegir los acabados

Una vez elegida la empresa de reformas con la que se va a trabajar, es el momento de estudiar el proyecto y terminar de elegir calidades y acabados: si se piensa en reformar una vivienda unifamiliar o un piso, tipos de suelo, color de las paredes, materiales, muebles, grifería, electrodomésticos... Todo esto suma y hay que ser consciente de que el precio final de la reforma puede variar.

Si hay arquitectos o decoradores en el equipo de profesionales, se podrá recibir asesoramiento sobre los mejores materiales, y ofrecer ideas y consejos para reformar una cocina, por ejemplo, siempre adaptándose al presupuesto que se haya fijado previamente.

Es importante pedir referencias de otras reformas donde se puedan apreciar la calidad de los acabados, las tendencias en decoración, así como los suelos, parqués y revestimientos que se puedan elegir. Cuanto más detallada sea la información, más satisfecho se estará con el resultado.

Solicitar permisos de trabajo

Antes de empezar a reformar una casa, hay que obtener los permisos de construcción pertinentes.

Si se dispone de un equipo de profesionales, hay que asegurarse de que el equipo tramite estos permisos. Los permisos de construcción serán la garantía de que se pueden realizar las obras en la casa, lo que minimizará las quejas de los vecinos o de la comunidad.

