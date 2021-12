La importancia de usar productos profesionales para el cuidado de manos, pies y uñas, por Upsala Cosmetic Emprendedores de Hoy

Actualmente, tanto hombres como mujeres acuden con frecuencia a salones de belleza y peluquerías para mejorar el aspecto de sus manos, pies y uñas debido a que esto es siempre una muestra de bienestar.

Los centros de belleza requieren productos de calidad para garantizar una buena atención al cliente y la salud de las personas. Sin embargo, muchas empresas distribuyen productos cosméticos que, en ocasiones, no son de calidad. Por esa razón, Upsala Cosmetic, empresa de Barcelona, ofrece los productos profesionales para el cuidado de manos, pies y uñas de marcas prestigiosas y de calidad como Ideal y La Femme Professionnel.

Distribuidores oficiales de Ideal y La Femme Professionnel Upsala Cosmetic es una empresa especialista en la distribución de productos para el cuidado de manos, pies, uñas. Actualmente, distribuye para España y por toda Europa La Femme Professionnel e Ideal. Estas marcas tienen laboratorios propios para fabricar sus productos, los cuales son testados dermatológicamente. Además, están comprometidas, al igual que la organización, con el medioambiente y con la defensa de los derechos de los animales, diseñando productos 7free (libres de tóxicos) y cruelty free (defensa de los derechos de los animales). Por esta razón, la compañía desde su fundación, hace 10 años, se ha convertido en el distribuidor oficial de estas marcas en España y el resto de Europa.

Estos productos son distribuidos a mayoristas, peluquerías y salones de belleza, a quienes se les ofrece atención personalizada durante todo el proceso de compra. De esta forma, los clientes pueden recibir asesoramiento y obtener los productos más adecuados para sus necesidades. Además de esto, disponen de una tienda online que también vende a particulares y que está disponible las 24 horas del día para que puedan hacer sus compras cuando lo deseen.

Productos profesionales de belleza y cuidado de manos, uñas y pies de la mano de Upsala Cosmetic Del amplio catálogo de productos que dispone, los más destacados son los guantes y calcetines para manicura y pedicura de la marca Ideal, los cuales están compuestos por una emulsión de cremas de origen vegetal, ofreciendo así un tratamiento nutritivo e hidratante con manteca de karité y libre de parabenos.

Otro producto muy valorado por sus clientes son los esmaltes semipermanentes Non Stop Color de La Femme Professionnel. Estos son los más avanzados en tecnología de esmalte para manicura, de secado rápido y con una duración de tres semanas. Son 7free y están hechas con la fórmula hd, lo que quiere decir que tienen una alta pigmentación, pero no dan grosor a la uña.

Cabe destacar también productos para la construcción de uñas como el acrílico, el gel o el acrigel. Este último combina las ventajas del gel con las del acrílico. Upsala Cosmetic se ocupa de la distribución de productos profesionales para el cuidado y belleza de manos, pies y uñas con la mejor relación en calidad/precio.

