Placas solares: ventajas para el hogar, por ADRATEK Comunicae

viernes, 17 de diciembre de 2021, 13:21 h (CET) La fotovoltaica es el campo que se ocupa de la conversión de la energía de luz solar en electricidad, utilizando para ello diversos dispositivos y soluciones tecnológicas innovadoras La energía así obtenida puede utilizarse para cualquier equipo o servicio, incluso compensar en la factura aquella energía sobrante. Las numerosas ventajas de la energía fotovoltaica hacen que el sector goce de un interés creciente entre los consumidores. Sobre todo, se asocia con muchos beneficios para los particulares y comunidades de propietarios. ¿Cómo beneficia la energía fotovoltaica al consumidor?

Fotovoltaica: ahorro en las facturas

Un punto muy importante son los beneficios económicos de la instalación de placas solares. La energía solar está ampliamente disponible y es gratuita.

El único coste importante que debe asumir el propietario es la compra e instalación del sistema. Hay que destacar que actualmente en España hay muchos programas estatales o autogestionados, gracias a los cuales es posible obtener una cofinanciación favorable del sistema. De este modo, el coste total del proyecto se reduce y los beneficios de la propia instalación fotovoltaica son aún mayores.

Las placas solares permiten producir energía de forma independiente para las propias necesidades. El hecho de no depender del suministro de electricidad de la red y, en consecuencia, también de los precios de los proveedores, es otra de las ventajas de la fotovoltaica.

El ahorro en las facturas puede verse inmediatamente después de instalar el sistema, mientras que el coste total de la instalación suele amortizarse al cabo de unos años.

Beneficios de una propia instalación fotovoltaica durante todo el año

Diseñado cuidadosamente y adaptado individualmente al hogar, el sistema satisface plenamente las necesidades energéticas de una casa. Por lo general, permite incluso un exceso de corriente. En este caso, el consumidor individual no tiene que preocuparse de que ese excedente no se utilice.

También cabe destacar las ventajas económicas de la energía fotovoltaica gracias a los bajísimos costes de funcionamiento

Sistema de bajo mantenimiento. Además, una instalación eficiente y de alta calidad de un fabricante probado garantiza que el sistema funcione de forma fiable y correcta durante muchos años.

Por lo tanto, no hay necesidad de reparar o reemplazar los componentes del panel, lo que también se traduce fácilmente en los beneficios económicos de la instalación de placas solares.

Durabilidad, estética y otras ventajas de la fotovoltaica

¿Cuáles son las otras ventajas de la energía fotovoltaica?

La compra junto con la instalación de los paneles solares es deducible en impuestos, ayudas a fondo perdido y deducciones de impuestos en el inmueble. Además, el sistema aumenta significativamente el valor de la propiedad en la que se instala. La propia instalación se caracteriza por su gran resistencia al granizo, el viento o la nieve persistente, lo que garantiza un funcionamiento sin fallos durante años.

Los paneles fabricados con precisión son también un toque final estético para cualquier tejado.

Fotovoltaica: beneficios para el medio ambiente

El aspecto ecológico también es digno de mención. Las instalaciones fotovoltaicas son una de las fuentes de electricidad más limpias y respetuosas con la naturaleza. No generan contaminación, ruido, dióxido de carbono ni tienen ningún otro impacto negativo en el medio ambiente. También se pueden reciclar.

Los beneficios ecológicos de los sistemas solares se deben a la naturaleza específica de la propia luz solar. Las ventajas más importantes de la energía solar son, en primer lugar, su carácter renovable, lo que significa que nunca se agotará, a diferencia de los combustibles fósiles, que los científicos estiman que se agotarán en unas pocas décadas.

Este tipo de energía también se considera sostenible, lo que significa que satisfará las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.

Entre las ventajas de la energía solar se encuentra también su alta disponibilidad. Todo el mundo tiene la oportunidad de obtener electricidad del sol, ya que la luz procedente del sol se encuentra en todo el planeta. Esto significa que puede utilizarse fácilmente durante el día en cualquier parte del mundo.

En cuanto a otras ventajas de disponer de una propia instalación fotovoltaica, cabe destacar que el sistema solar se caracteriza por un funcionamiento muy silencioso. A diferencia, por ejemplo, de la obtención de electricidad a partir de turbinas eólicas o de la generación a partir de combustibles fósiles, la energía del sol se produce de forma silenciosa.

Por ello, las ventajas de la energía solar y de la propia instalación son especialmente evidentes en las aplicaciones residenciales, en las zonas urbanas y allí donde la ausencia de ruidos molestos y el consiguiente confort son muy importantes para los residentes.

Por tanto, como se puede ver, las numerosas ventajas económicas, ecológicas y prácticas de la energía fotovoltaica la convierten en la opción adecuada para los propietarios de pisos o viviendas.

Merece la pena optar por una instalación solar para disfrutar de electricidad gratuita y de independencia energética durante décadas.

¿Cómo elegir la mejor empresa fotovoltaica?

Es cierto que invertir en energía fotovoltaica no es un gasto pequeño. Por este motivo, merece la pena cuidar que el coste de toda la instalación se amortice en el futuro y permita disfrutar de módulos fotovoltaicos eficientes.

Si se quiere estar seguro de que la inversión resultará una buena idea y reportará muchos beneficios, se debe aprender previamente cómo elegir la mejor empresa fotovoltaica.

Desgraciadamente, en contra de las apariencias, no es una tarea tan fácil; además, muchas personas todavía se equivocan, guiadas principalmente por el precio más bajo o el apoyo en la asignación de subvenciones.

Por lo tanto, al considerar lo que debe distinguir a la mejor empresa fotovoltaica, vale la pena prestar atención a algunos datos importantes que afectan a la eficiencia de los paneles fotovoltaicos.

La mejor empresa fotovoltaica: ¿en qué debe destacarse?

Como las instalaciones fotovoltaicas en España son soluciones relativamente nuevas, es difícil encontrar una empresa que pueda presumir de muchos años de experiencia en la instalación de este tipo de sistemas.

Factores como la calidad de los paneles utilizados, la destreza en la instalación o la garantía ofrecida tanto para el equipo como para su instalación resultan ser extremadamente importantes.

Las personas que se preguntan cómo elegir la mejor empresa fotovoltaica suelen prestar atención a las cuestiones financieras y a la posibilidad de ayuda para obtener subvenciones y aunque para los inversores este tipo de información resulta muy importante, no se debe olvidar de cuestiones como la garantía, el tipo de placas o la utilización de soluciones modernas. En gran medida, estas cuestiones determinarán el funcionamiento diario de la instalación fotovoltaica.

A la hora de decidir sobre la cooperación con una empresa seleccionada, conviene preguntar si la empresa que instala las placas solares ofrece también servicios de mantenimiento, que tienen una enorme repercusión en el funcionamiento fiable de toda la instalación y su eficiencia.

Para muchos clientes una solución extremadamente conveniente resulta ser la firma de un contrato para la realización periódica de este tipo de trabajos. De este modo, se obtiene la confianza de que las placas solares funcionarán sin problemas durante muchos años.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.