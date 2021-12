RealAdvisor, el simulador de tasación de viviendas gratuito Emprendedores de Hoy

Si se desea vender un inmueble, las personas necesitarán una herramienta que les ayude a calcular precios justos que les garanticen ganancias.

Con este fin, pueden utilizar el simulador de tasación de viviendas gratuito de RealAdvisor. Esta herramienta funciona con inteligencia artificial que compara transacciones similares en España y ofrece una cifra precisa y actual.

¿Cómo funciona el simulador de tasación de viviendas gratuito de RealAdvisor? RealAdvisor es una empresa inmobiliaria que cuenta con un simulador de tasación de viviendas. Esta es una herramienta gratuita, fácil de usar y muy útil para las personas que deseen vender su propiedad o que trabajan en este campo. Asimismo, cuenta con una tecnología de valoración automatizada, además, las tasaciones inmobiliarias que ofrece son precisas, ya que se basa en una gran cantidad de transacciones inmobiliarias realizadas en España. A pesar de todos los datos evaluados, los usuarios pueden obtener sus resultados en aproximadamente 3 minutos.

La inteligencia artificial utilizada por este simulador es conocida como regresión estadística. Para usarla, no hace falta que una persona intervenga. Además de las transacciones que evalúa, el simulador también tiene en cuenta 20 criterios relacionados con las características de la propiedad que el usuario quiere vender. Estas pueden ser la superficie habitable, la superficie del terreno, número de habitaciones, entre otros. Otros 50 criterios se relacionan con la calidad de la ubicación en la que se encuentre la propiedad.

¿Por qué confiar en el simulador RealAdvisor? RealAdvisor es una empresa inmobiliaria dedicada a la venta, compra y tasación de inmuebles en España. En su página web se puede llevar a cabo una tasación de inmuebles totalmente gratuita. Para lograrlo, su tecnología se optimiza constantemente y así se aseguran de que las valoraciones estén actualizadas.

La herramienta es más útil en caso de que la vivienda que el cliente desee vender sea estándar. Esto se debe a que ya existen múltiples transacciones en las que se puede basar la valoración. En caso de que se quiera vender una vivienda única o lujosa, la valoración puede ser imprecisa.

Si la herramienta no resulta suficiente, el vendedor puede optar por el servicio de un agente inmobiliario familiarizado con el mercado y el caso en específico. De esta manera, será capaz de hacer un examen de precios teniendo en cuenta propiedades similares. Antes de vender una vivienda, es necesario asegurarse de que tiene un precio justo que también permita obtener ganancias y, de esta manera, tanto el vendedor como el comprador, saldrán beneficiados con la transacción.

