#PorqueMeQuiero, el lema con el que la experta en bienestar Andrea Torres promueve los beneficios de cuidarse Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de diciembre de 2021, 13:00 h (CET)

El bienestar personal está relacionado con un estado de satisfacción que se logra con un equilibrio entre salud, confort, paz mental y prosperidad económica. No siempre es posible conseguirlo de manera individual, por lo que comúnmente las personas requieren el acompañamiento de alguien que les ayude a alcanzar ese equilibrio vital.

Andrea Torres es una coach personal experta en bienestar que ha destacado por promover los beneficios del autocuidado bajo el lema #PorqueMeQuiero. Bajo el principio de que “para estar bien con las demás, primero hay que estar bien con una misma” promueve lo que denomina como los 5 secretos para el bienestar.

Los 5 secretos del bienestar de Andrea Torres La primera afirmación que hace Andrea Torres es que las mujeres deben dejar de retrasar el tiempo que pueden dedicarse a sí mismas para cuidarse y mimarse. Advierte a sus alumnas que el momento perfecto nunca llega y que ellas mismas tienen que crearlo. “La vida es demasiado frenética”, añade. Aclara que lo suyo no son programas destinados a lograr resultados rápidos y efímeros.

Partiendo de estas premisas, relata que el primero de los secretos para lograr el bienestar es alimentarse de manera natural y nutrirse adecuadamente. El segundo es trabajar las emociones desde adentro hacia afuera. La mayoría de las personas hace exactamente lo contrario: manejan sus sentimientos a partir de la percepción que su entorno tienen de ellas.

El tercer secreto es rodearse de naturaleza para hacer una pausa del ritmo frenético de vida; observar y escuchar. El cuarto es cuidar la piel con productos naturales para proyectar el brillo que viene desde adentro. El quinto y último secreto es el ejercicio para mantener una vida activa. Al incluir todos estos principios como hábitos de vida, se consigue el equilibrio y se logra el bienestar. Es un plan diario que Andrea Torres cobija bajo la etiqueta #PorqueMeQuiero.

Una experta que coloca el bienestar de las mujeres en el centro de todo Andrea Torres es una profesional con formación como coach nutricional, entrenadora de pilates y en ejercicios de abdominales hipopresivos. Desde pequeña ha estado vinculada con el deporte y hábitos saludables de vida. Su trabajo está enfocado en las mujeres, quienes por sus múltiples responsabilidades siempre posponen el tiempo para sí mismas.

Al diferir constantemente ese importante aspecto de sus vidas, asevera, estas pierden la oportunidad de conseguir ese equilibrio necesario para lograr el bienestar. Por ello explica que los cinco secretos que recomienda los ha practicado la mayor parte de su vida. Ahora se ha dedicado a compartirlos con otras mujeres a través de sesiones grupales y personalizadas, utilizando para ello distintas herramientas pedagógicas.

La ayuda que brinda Andrea Torres no solo se limita a sesiones online, sino que ofrece un asesoramiento integral. El objetivo es lograr nuevos hábitos saludables para una vida más equilibrada. Por eso, a través de su plan de acompañamiento “90 días para mí #PorqueMeQuiero” ayuda a integrar hábitos saludables para crear un estilo de vida saludable. Afirma que todo consiste en practicar el autocuidado y el amor propio, “cuidar tu cuerpo” mediante los hábitos saludables.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.