Pure Plum destaca las ventajas del aceite de ciruela

viernes, 17 de diciembre de 2021, 13:00 h (CET)

Uno de los secretos detrás de un rostro joven, fresco y radiante es la hidratación. Cuando se trata de nutrir la piel con productos naturales, la ciruela es la gran protagonista porque contiene en su semilla un alto contenido graso y humectante muy favorable para el rostro.

Comprometida con el cuidado de la belleza, la empresa española Pure Plum ha lanzado al mercado un aceite de semilla de ciruela 100% natural que ha demostrado ser efectivo para hidratar la piel y combatir el envejecimiento.

El origen del éxito de aceite de ciruela de Pure Plum se debe a la calidad de su materia prima. El aceite que fabrican está elaborado con ciruelas francesas de Agen, región famosa en el mundo por cosechar ciruelas de calidad desde el siglo XII. De ahí, proviene la eficacia de este excepcional producto.

¿Cuáles son las ventajas del aceite de ciruela para la piel? El aceite de ciruela es reconocido en el mundo de la cosmética natural como el “elixir hidratante”. Esto se debe a que el hueso de la fruta contiene un elevado porcentaje de carotenoides y tocoferoles, que aportan propiedades beneficiosas para un rostro joven, sano e hidratado.

El alto contenido de antioxidantes que contiene el oil de la semilla de ciruela resulta eficaz para la producción de colágeno y elastina en la piel. Estas moléculas son muy beneficiosas para mejorar la elasticidad de la piel y retrasar el envejecimiento del rostro, que aparece a causa de la edad, el estrés o debido a los malos hábitos de alimentación.

Incluir dentro de la rutina de belleza diaria al aceite de ciruela evita la aparición de manchas oscuras en el rostro, reduce las bolsas en los ojos y mejora la hidratación en pieles maduras y secas. Otro gran beneficio de este oil es que, debido a su ligereza, se absorbe muy bien en la piel y no deja rastros de grasa, siendo muy recomendado para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles.

Pure Plum, el aceite de ciruela 100% orgánico para un rostro hidratado y joven Pure Plum es una innovadora empresa cosmética que ha revolucionado el mercado de la belleza, aprovechando las múltiples propiedades del aceite de semilla de ciruela para crear un producto original que ayuda al fortalecimiento e hidratación de la piel.

El oil de ciruela de Pure Plum ha sido fabricado bajo elevados estándares de calidad, tanto en la producción de su materia prima como en el proceso de prensado en frío de la semilla. Como resultado, ha logrado un aceite orgánico 100% puro con alto contenido de polifenoles, vitaminas A, C y E, y ácidos grasos que refuerzan los tejidos de la piel y aportan un poderoso efecto antioxidante.

Destacados dermatólogos avalan los beneficios que aporta Pure Plum a la piel. Así lo confirma Debra Jaliman, dermatóloga acreditada, quien opina que el aceite de Pure Plum está lleno de ácidos grasos, omega y vitamina A y E. Por otro lado, la doctora Michelle Green afirma que el producto favorece la regeneración celular y aporta resultados favorables para mejorar la elasticidad de la piel.

Pureza, materia prima de alta calidad e innovación son algunos de los pilares de Pure Plum, una de las marcas que se postula como la mejor opción para tener un rostro joven, rejuvenecido e hidratado.

