La propuesta de decoración con papel pintado de Imprimarte, una empresa española de fácil instalación

viernes, 17 de diciembre de 2021, 12:00 h (CET)

El mundo de la decoración ha retomado el uso del papel pintado como recurso capaz de transformar cualquier espacio, sin requerir de cuantiosas inversiones ni molestas reformas.

En España, la empresa Imprimarte marca tendencia al ofrecer este material con el diseño, tamaño y forma a medida de cada cliente, incluyendo todas las instrucciones necesarias para una fácil y rápida instalación.

Como compañía especializada en impresión digital y decoración, Imprimarte garantiza el cuidado de cada detalle para que los clientes vean las paredes de sus sueños hechas realidad, ya sea con imágenes de un banco de fotos y diseños o con fotografías elegidas para dar profundidad, agrandar visualmente un lugar o llenar ese espacio de hermosos recuerdos.

Acabados de gran calidad y asesoría de un equipo de profesionales Decoradores de interiores, pintores y todos los consumidores finales del papel pintado que elabora Imprimarte cuentan con la asesoría permanente de un equipo capacitado en el uso de la más avanzada tecnología de impresión de cualquier imagen que requieran, en presentaciones como el papel pintado para encolar, el papel autoencolado y el autoadhesivo.

El proceso de elección es tan sencillo como registrarse en la página web de la empresa y elegir o subir la imagen deseada, configurar el tamaño y recibir una simulación de cómo quedará el espacio, con la numeración correspondiente de cada paño de 60 centímetros de ancho que se colocará en el espacio a transformar. El acompañamiento de los asesores de Imprimarte continuará hasta terminar el procedimiento de pegado.

La referencia más vendida es el papel pintado autoencolado lavable, hecho con materiales libres de PVC y tintas de látex inodoras que no se arrugan al colocarlo y muy fáciles de manipular. Asimismo, la versión autoadhesiva de papel pared se presenta como la opción más fácil de instalar incluso en superficies con gotelé o de rugosidad suave.

Máxima eficiencia al crear diseños personalizados en cuestión de días Los profesionales en diseño gráfico, fotografía, impresión y demás disciplinas que conforman el personal de Imprimarte permiten que los clientes den rienda suelta a su imaginación al incluir cualquier imagen propuesta por ellos, que cumpla con los parámetros adecuados para imprimir en buena resolución.

Desde la orden de elaboración hasta el proceso de fabricación y entrega a cualquier punto del territorio español, el tiempo estimado es de 7 días laborables, también cuentan con un servicio express de impresión 24/48 horas, para que esta solución en decoración lleve a otro nivel las opciones para lucir paredes con múltiples efectos y detalles que la pintura tradicional no ofrece. Confiar en Imprimarte es poner en manos de verdaderos expertos la decoración fácil y rápida con papeles pintados de máxima calidad y versatilidad a la hora de transformar espacios.

