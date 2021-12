Estas navidades la editorial Familiam propone regalar libros para rellenar en familia y pasar más tiempo juntos Comunicae

viernes, 17 de diciembre de 2021, 12:00 h (CET) "Abuelo, háblame de ti", "Abuela, háblame de ti", "El árbol de la vida" y "Cómo crezco", son las propuestas literarias para disfrutar en familia En Navidad la familia cobra un especial protagonismo y más este año donde parece que las reuniones volverán a ser como las de las antes. Abogando por ese espíritu de unión la editorial Familiam propone un regalo muy especial se trata de libros para rellenar en familia y disfrutar de ese preciado tiempo juntos.

Los ya conocidos libros “Abuelo, háblame de ti” y “Abuela, háblame de ti” fueron el regalo estrella las pasadas navidades y esté año siguen siendo uno de los preferidos en la lista de Reyes. Estas obras son ideales para regalar a los abuelos y ayudarles a recordar sus vivencias. Cuando los abuelos rellenen el libro, se convertirá en un tesoro para toda la familia. Una forma entrañable de conocerles mejor y de que su historia quede plasmada por escrito y se guarde para la siguiente generación.

Los libros contienen preguntas cuidadosamente seleccionadas que ayudan a plasmar y comprender la vida de los abuelos desde su niñez hasta la actualidad. El formato de 25cmx30cm, las tapas duras, el papel de alto gramaje y la encuadernación de calidad aseguran una larga durabilidad, comodidad al escribir y una agradable lectura en el futuro. Los libros están acompañados de imágenes y fotografías de época que ayudan a evocar recuerdos. Pero, además, en sus páginas también hay espacio para añadir fotografías propias.

Tras el éxito cosechado por los libros dedicados a los abuelos, la editorial Familiam ha lanzado estas navidades dos títulos más: “Cómo crezco” y “El árbol de la vida”.

El libro “Cómo crezco” permite recopilar los momentos más importantes de la vida de un hijo, desde su nacimiento, hasta el umbral de la edad adulta. La mayor parte del espacio se dedica a los primeros doce meses de vida, que es cuando el niño y progresa crece más rápido. Después, el libro destina un espacio al segundo y tercer año de vida, que es cuando el bebé empieza a pensar por sí mismo y así va modelando su personalidad. No obstante, los períodos posteriores de la infancia también están repletos de vivencias, descubrimientos y experiencias adquiridas. Por eso, en el libro hay espacio para recopilar los siguientes años de vida del niño, hasta su decimoctavo cumpleaños. Al principio, serán los padres los que vayan completando el libro, después puede unirse el niño, aportando sus dibujos, notas o fotografías.

El libro “Cómo crezco” contiene preguntas cuidadosamente escogidas, e ilustraciones originales hechas a mano. Además, está cuidadosamente encuadernado, para que pueda pasar de generación en generación. De esta manera, se convertirá en una apreciada crónica de la infancia y ayudará a conservar los momentos más hermosos de la vida en familia. No solo al protagonista o a la protagonista del libro, les gustará volver a hojearlo, sino también a sus padres y, quizás, algún día también a sus descendientes.

El libro tiene 132 páginas, un formato grande de 30 cm x 30 cm y un papel de alto gramaje. Además, gracias a su cuidada apariencia, es un regalo perfecto para regalar a un niño recién nacido.

“El árbol de la vida” es un libro que permite recopilar la historia de toda la familia e incluye un árbol genealógico esquemático de gran formato. Esta obra está cuidadosamente diseñada para que se pueda incluir fácilmente a los antepasados, retrocediendo hasta la quinta generación, así como a los descendientes. También dispone de espacio para añadir información y fotografías de cada miembro de la familia. De esta forma, se crea un libro único para cada hogar, irrepetible y que permanecerá siempre en el recuerdo.

El libro se compone de 128 páginas en formato de 30cm x 30 cm y un papel de alto gramaje. Además, gracias a su cuidada apariencia, es un regalo perfecto para Navidades, bodas, cumpleaños y otras ocasiones importantes.

“Abuelo, háblame de ti, “Abuela, háblame de ti”, “Cómo crezco” y “El Árbol de la vida” están a la venta en la web de la editorial Familiam www.familiam.es y en las principales librerías españolas.

