Beneficios de las prótesis de piernas y los cuidados que se necesitan, según miprotesisdepierna.mx Comunicae

viernes, 17 de diciembre de 2021, 10:40 h (CET) Si se busca una prótesis, ya que es un elemento muy preciado, este artículo irá perfecto Las prótesis son consideradas como una nueva oportunidad para personas que han sufrido algún accidente o que por alguna razón han tenido que amputarle alguna extremidad. En este sentido, indagar sobre la prótesis de piernas en miprotesisdepierna.mx, será la mejor opción si se está en busca de información al respecto.

A continuación, se explicarán los beneficios y los cuidados que necesitan las prótesis de piernas para que puedan durar el tiempo que cada quien lo requiera.

Beneficios de las prótesis de piernas

Aunque anteriormente no se conocía mucho acerca de las prótesis, en la actualidad, son parte esencial de aquella persona que ha perdido una extremidad. Con base en ello, es preciso conocer algunos de los beneficios que se mencionan a continuación:

- El uso de muletas puede ser demasiado agotador, por lo que las prótesis de piernas disminuirán el consumo de energía si se ajusta bien al paciente y proveerá mayor satisfacción a la hora de movilizarse.

- Los amputados pueden sentirse un poco inconformes con su condición e incluso pueden llegar a padecer depresión. Por ello, las prótesis son una herramienta perfecta con la que se sentirán más seguros y capaces de alcanzar cualquier meta que se prepongan. De cierta forma, es una esperanza de que la vida puede continuar mejor de lo que era antes.

- La autonomía del paciente es indudable porque podrá realizar cualquier actividad diaria sin que haya ningún cambio en la rutina.

Uso de prótesis y recomendaciones básicas

Es necesario que la cicatriz del paciente esté totalmente cerrada sin supuras y que la forma del muñón sea semicónica. También, el médico debe haberle dado de alta y asegurar que el uso de la prótesis es recomendado.

Por otra parte, es necesario que la persona utilice vendas. No debe presentar hinchazón o dolor porque, al usar la prótesis, podría empeorar la situación. Además, es necesario que acuda a rehabilitación o terapia para que el proceso de adaptación sea mucho más sencillo.

Asimismo, hay que tomar en cuenta la alimentación y realizar ejercicio para que el músculo se fortalezca y pueda hacer uso correcto de la prótesis sin ningún tipo de cansancio o molestia.

Consejos para mantener la prótesis en buen estado

Es importante evitar la exposición de la prótesis a temperaturas elevadas porque, anteriormente, eran fabricadas con carbón, un material casi intolerante al calor. Aunque ahora son hechas con materiales más resistentes, lo mejor es que se evite el calor. Las herramientas punzo-cortantes deben estar lejos de la prótesis porque el material que simula la piel puede ser poco resistente, así que cualquier objeto filoso o cortante podría dañarlo. Por último, hay que entender que la prótesis es una parte del cuerpo, tal como cualquier otra. El paciente tiene que aprender a quererla y amarla como si hubiera nacido con ella. Al final, sí, es una nueva oportunidad para seguir disfrutando de la vida una vez que se acepta tal situación. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.