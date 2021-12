Estas son algunas de las marcas ‘made in Spain’ que se pueden regalar en Navidad

Firmas españolas como You Are The Princess, Vidorreta o Scotta 1985 ofrecen alternativas perfectas (y conscientes) para disfrutar y regalar estas fiestas Llegan las temidas fechas en que se tienen que hacer los encargos a los Reyes y ¡oh! invade una tremenda pereza de hacer el clásico recorrido por las consabidas tiendas de moda rápida. Así que se invocan a las musas navideñas y se pide un poco de inspiración ‘out of the box’, o lo que es lo mismo, salir de lo típico.

Estas fiestas se apuesta por productos de calidad hechos en nuestro país. Si algo ha enseñado la pandemia es que es momento de disfrutar y celebrar -como bien demuestra la tendencia del “lujo optimista” que marcará el 2022-, pero también de apoyar y apostar por lo local. Existen infinidad de firmas, pequeñas y medianas, que producen localmente en España y que han conseguido mantenerse a flote tras estos tiempos convulsos. "No se nos ocurre mejor tributo y mejor propósito navideño que este. Porque unas navidades ‘made in Spain’ son posibles".

Sophie et Voilà

Sophie et Voilà es la firma que da nombre a las creaciones de la diseñadora bilbaína Sofía Arribas, especializada en moda nupcial e invitadas. Su expansión en tan solo una década sobrecoge. Actualmente, cuenta con 63 puntos de venta a escala internacional, incluidos espacios en Francia, China, Singapur, Alemania, Japón y Corea del Sur, y con dos atelieres: el primero de ellos se encuentra en Bilbao y simboliza el origen de la casa; el segundo está en el madrileño barrio de Salamanca. ¿El secreto de su éxito? Unas colecciones arquitectónicas y depuradas que parecen obras de arte.

Vidorreta

Regentada por José y Arturo Vidorreta y Lurdes Pomar, hijos y nuera del fundador, esta firma nacida en La Rioja en 1979 inventa, temporada tras temporada, nuevas formas de actualizar las alpargatas. Hoy está presente en más de 50 países alrededor del mundo y en las principales ferias internacionales. Las colecciones de Vidorreta mezclan las últimas tendencias con la cuidada elaboración a mano de un espectacular equipo de artesanas y artesanos.

You Are The Princess

Fundada hace tan solo tres años por Carlota Pérez Sáez, la firma You Are The Princess, con base en Madrid, se distribuye en los retailers de belleza más importantes del país, como Primor, Maquillalia o Guapabox, entre muchos otros. Se habla de una marca con más de 3.000 referencias de moda, belleza, joyas y tecnología que anualmente factura 5 millones de euros. Gracias a su estética rosa, cuidada, preciosista y a unos precios imbatibles se ha convertido en comunidad y es todo un estilo de vida.

JOYS

JOYS nace para dar respuesta a la creciente necesidad por tener joyas sobrias, posibles e intercambiables, hechas con materiales de calidad y a un precio razonable. O, en otras palabras: reformula los pilares de la bisutería tradicional y propone nuevos y excitantes caminos para dar cuerpo a estos accesorios ‘low cost’. Collares, anillos, pendientes y pulseras que se reconocen a simple vista en Instagram sin necesidad de ser etiquetados. Es prácticamente imposible ser usuario de esta red social y no haber visto nunca las piezas de JOYS. Con un diseño ultra depurado pero cargado de pequeños detalles, todas ellas bajo el leitmotiv 24/7: a cualquier hora y cualquier día de la semana.

Charo Ruiz

Es inevitable no hablar de Charo Ruiz cuando se piensa en moda ibicenca. La firma, nacida a finales de los años 70, ha sabido adaptarse a todas las épocas, manteniendo la artesanía y el ‘made in Spain’ como bandera. Tejidos naturales, voile de algodón, brocados, encajes y puntillas de guipur siguen manteniendo la esencia y respetando el concepto de libertad planteado desde sus inicios, reivindicando la feminidad en cada una de las prendas. El rigor en el proceso creativo y el desarrollo técnico de las colecciones es el reto que Charo y su equipo se plantean cada temporada para lograr la personalidad y el estilo perfecto para sus cuatro líneas de producto: colección mujer, novia, ceremonia y calzado. Con casi 200 puntos de venta nacionales e internacionales, Charo Ruiz Ibiza está presente en países como Rusia, Japón, Australia, Brasil y México.

Polo Club

La firma ilicitana Polo Club, fundada en el año 2012, ofrece una cuidada selección de prendas de estética clásica con un toque original y distintivo. La etiqueta aboga por el ‘slow fashion’ mediante un amplio repertorio de piezas para hombre y mujer que se conciben con vocación de perdurabilidad: básicas, atemporales y de calidad.

Customima

Creada en 2016, Customima es una empresa de joyería de venta online afincada en Barcelona. Fundada por Susana Fuentes, produce joyas en plata y oro 100% personalizadas, diseñadas en España. La fuerza de la oferta de Customima radica en que permite crear joyas totalmente personalizables de forma sencilla: primero se elige la joya y después se añade un mensaje, un dibujo o ambos, creándolo o seleccionándolo de entre sus exclusivos diseños, consiguiendo así una pieza totalmente única.

Koahari

La firma Koahari, con base en Valencia, está especializada en vestidos de fiesta. Su propuesta ofrece un lujo asequible que se diferencia de otras marcas del mercado por su filosofía: calidad, sostenibilidad y atemporalidad. La producción se realiza a mano en su único atelier siguiendo el paraguas de los más exquisitos procesos de costura y manufactura artesana. Su repertorio incluye diferentes opciones de vestidos lenceros de silueta bodycon elaborados, en todo caso, para realzar la figura de la mujer.

Scotta 1985

Scotta 1985 es una marca española de moda masculina que elabora ropa y complementos de alta calidad con un diseño clásico y atemporal. Nace en Madrid en el año 2014 bajo la influencia de un estilo de vida cosmopolita, libre y aventurero; muy relacionado con el mundo de las motos y el deporte en general. Materializa su filosofía en colecciones donde la confección y el detalle son los protagonistas. La firma apuesta por un producto 100% mediterráneo, con la utilización de tejidos italianos y la confección de casi la totalidad de su producción en la península Ibérica.