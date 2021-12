Recomendaciones para escoger el mejor seguro de auto, según Ahorraseguros.mx Comunicae

viernes, 17 de diciembre de 2021, 10:45 h (CET) A la hora de comprar un vehículo, es prácticamente obligatorio escoger un buen seguro que cubra cualquier inconveniente que pueda ocurrir En este caso, acudir a Ahorra Seguros puede ser la manera perfecta de estar cubierto en todo momento.

Ahora bien, con AhorraSeguros en Perú se podrá contar con profesionales encargados de ayudar a todo aquel que lo necesite y que desee comprar un seguro adecuado para olvidarse de las preocupaciones.

Seguros de autos y los factores que no hay que olvidar para escoger uno

Los seguros de autos tienen el propósito de ofrecer las mejores pólizas a los clientes para que el coche esté seguro y resguardado ante cualquier eventualidad. ¿Cuál es el mejor? todo dependerá del precio, la cobertura y la asistencia que tenga. A continuación, se explicarán algunos factores que no se deben olvidar:

Lo primero es pensar en la cobertura

Puede parecer obvio, pero hay usuarios que no toman en cuenta la cobertura y, al final, terminan pagando dinero por un servicio que no les cubre lo suficiente. A la hora de dirigirse a una agencia de seguros de autos, hay que evaluar la cotización ofrecida y considerar circunstancias como daños emergentes, morales, cesantía, daños por eventualidad o actos vandálicos.

Pensando en la cobertura disponible, se tomará la mejor decisión para escoger el mejor seguro de auto. Además, existen opciones que pueden personalizarse, cosa que será más beneficiosa para el cliente.

¿Qué asistencia tiene?

Situaciones como quedar varado en medio de la nada son muy probables, así que considerar la asistencia es esencial para tomar una buena decisión. Además de ello, es bueno que el seguro tenga prestaciones como grúa, conductor de reemplazo, estadía o traslados, y mucho más.

Accesibilidad

Si un seguro no tiene asistencia vía online, será mejor que no se tome como opción. En la actualidad, todo se realiza por medio de un ordenador o un dispositivo móvil; un punto determinante es que tenga asistencia las 24 horas del día, todos los días del año y que la comunicación pueda ser web, por WhatsApp o por llamada telefónica.

¿Qué pasa con daños a terceros?

Hay seguros de autos que no toman en cuenta la responsabilidad civil, un punto importante que se debería considerar a la hora de comprar una póliza. De esa manera, si existe un choque o un inconveniente con un tercero, se tendrá la solución sin afectar el bolsillo personal.

Exclusiones y deducibles

Puede que este sea un punto un tanto confuso, pero se explicará de manera sencilla. El deducible es exactamente la suma UF que el seguro no cubre y que saldrá del bolsillo del cliente, de modo que mientras más bajo sea, será mayor la prima a pagar.

Por otra parte, las exclusiones son los riesgos que no cubre el contrato asegurador; se debe leer muy bien el contrato para evitar malos entendidos y el pago de pólizas que no vayan acorde con lo que se requiere en el momento.

