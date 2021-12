APTA deja clara su posición en el mercado de los dispositivos V-16

La Asociación Profesional de Personalización y Tecnología del Automóvil (APTA) quiere aclarar la situación actual ante la presencia en el mercado de balizas V-16 con geoposicionamiento. "APTA ha consultado con la DGT y ha confirmado que los dispositivos con GPS no tienen la tecnología de la DGT porque los protocolos todavía no son públicos. Por lo tanto, y como confirman desde la Dirección General de Tráfico, cualquier dispositivo con esa tecnología no está homologada por ellos" El presidente de APTA, Jorge Martín, quiere aclarar este hecho ante "las informaciones contradictorias que se han ido publicando, las previsibles ventas que se van a realizar en Navidades y porque desde APTA preservamos ante todo la seguridad de los conductores".

La polémica por los dispositivos V-16 con geoposicionamiento o bien luminosos se viene arrastrando desde marzo de 2021, mes en que se publicó en el BOE una nueva regulación en relación con la señal V-16 «Preseñalización de peligro» que finalmente entró en vigor el pasado 1 de julio.



El Real Decreto 159/2021 que regula los servicios de auxilio en la vía pública, establecía que, a partir de julio de 2026, las balizas V-16 luminosas deberán comunicar obligatoriamente “su activación, desactivación y geoposicionamiento, al punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad".



Además, este párrafo añadía que solamente se permitía el uso de las balizas V-16 luminosas sin geoposicionamiento a aquellas "fabricadas con anterioridad a la aprobación de este Real Decreto", el 17 de marzo de 2021. Lo que echaba más leña a la polémica, ya que no se permitía la distribución de las balizas luminosas a posteriori de la publicación del Real Decreto.



"Si no se podía distribuir balizas luminosas tras la publicación del Real Decreto pero la tecnología todavía no está aprobada por la DGT. Entonces, ¿qué tecnología están utilizando las balizas geoposicionadas que se están vendiendo ahora?, se pregunta el presidente de APTA.

Mejorar la seguridad de los conductores

La baliza V-16 luminosa es un dispositivo luminoso intermitente de color amarillo. Para señalizar que se ha quedado detenido con el vehículo en la vía, se situará el dispositivo en la parte más alta del mismo. De este modo, se alertará al resto de conductores del accidente o avería sin tener que salir del vehículo.



De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial,en España han muerto desde 2015 al menos 60 técnicos y operarios atendiendo la inmovilización previa de un vehículo. Y tan solo el año pasado, al menos 91 personas fallecieron tras ser arrolladas en carretera. "Por ello, la baliza V-16 luminosa es un dispositivo que nos aporta seguridad en caso de accidente o avería".