La importancia de un tapizado de calidad, por Tapime

viernes, 17 de diciembre de 2021, 08:52 h (CET)

Un buen tapizado significa mucho más que una tela de calidad. La técnica, los remates y acabados que se le aportan al mueble son algunos de los factores que caracterizan un trabajo profesional. Sin embargo, existen clientes que olvidan fijarse en estos detalles.

Por ello, Tapime se encarga de resaltar su acabado y otorga una experiencia de compra diferente, al permitir que el usuario observe el proceso del tapizado y se asegure de la calidad tanto del material, como de la labor de los profesionales. Se trata de una empresa en Madrid que se dedica a la tapicería de todo tipo de muebles nuevos o usados para restauración, ofreciendo también confección de cortinas e insonorización de espacios, tanto a nivel nacional como internacional.

El exterior del mueble no es lo único que importa, un sillón bien tapizado tiene que trabajarse desde su interior. Este lugar es donde la tela o el tejido se va a cocer o engrapar para mantenerlo correctamente en su lugar. Un mal trabajo puede suponer un daño en el tapizado exterior, ya que el material puede ceder y generar deterioros con el paso del tiempo.

Debido a que es un espacio que no se ve, la mayoría de las personas que restauran muebles evitan cambiar el complemento interno y no les importa la higiene del producto, lo que se resume en un trabajo incompleto que puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Es por esto que escoger a una empresa de tapizado como Tapime, que haga un trabajo completo de exterior a interior, es fundamental a la hora de contratar este tipo de servicios.

Tapime trabaja con sofás, sillas, sillones, cabeceros, camas, colchones, almohadas, cómodas, butacas, otomanas, entre otros muebles incluyendo también pisos, techos y paredes. Para la reparación, la empresa dispone de una gran variedad de telas, pieles y materiales sintéticos para que el cliente pueda escoger la que más le convenga.

Se pueden encontrar telas de poliéster, algodón, terciopelo, tela antimanchas, tela hidrófuga, polipiel, tela Romer, tela ecológica y biodegradable como el yute, entre muchos otros materiales con el fin de ofrecer un servicio de tapicería que resulte estético, pero que también sea funcional teniendo en cuenta las necesidades del comprador.

La empresa también ofrece varias técnicas de tapizado para darle un estilo particular y único al mueble y al ambiente del lugar.

Con más de 30 años en el mercado de la tapicería, un equipo profesional experimentado y una combinación de técnicas tradicionales junto a maquinaria moderna, Tapime ha logrado ser un referente de calidad en el área de la tapicería a nivel nacional.

