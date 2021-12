Acudir a terapia de pareja al comienzo del conflicto puede salvar la relación, por Psicopartner

En toda relación de pareja hay distintas fases. El enamoramiento es la primera, siendo esta una etapa donde la perfección brilla y no se ve o no se presta atención a las debilidades de la otra persona. En la siguiente fase, la del amor verdadero, es donde suelen comenzar a aparecer los conflictos.

Para evitar que estos pequeños inconvenientes se convierten en una crisis importante que pueda acabar con la relación, lo más recomendable es acudir a terapia de pareja de la mano de un psicólogo. Uno de los centros en ofrecer este tipo de terapia específica es Psicopartner, que cuenta con una serie de profesionales especializados en el área con una vasta experiencia.

Gestionar el conflicto de pareja con terapia psicológica Los conflictos son una realidad en cualquier relación, no solo de pareja, sino de amistad, familiar, laboral etc. Todas las personas tienen un carácter y una personalidad que, al estar en contacto con una forma de ser y de pensar distinta, puede dar pie a un enfado o discusión. En muchas ocasiones, los desencuentros van en aumento si no se saben gestionar, evolucionando hacia un conflicto más grave que puede desencadenar en una ruptura de la pareja.

Sin embargo, la gestión del conflicto en pareja y el manejo de las crisis no deben tener una connotación negativa, sino que deben verse como una oportunidad de reflexión y de cambio. Para manejar estos inconvenientes de la manera más adecuada, lo mejor es buscar el acompañamiento de un especialista en terapia de pareja, como los que ofrece Psicopartner. En este centro pueden encontrarse profesionales de la psicología que ayudarán a solucionar los problemas que surgen en la pareja y los dotarán de las herramientas necesarias para gestionar de manera efectiva los desencuentros que puedan darse.

¿Qué es la terapia de pareja y qué opciones ofrece Psicopartner? La terapia de pareja es un tipo de intervención psicológica en la cual el especialista ofrece su apoyo para solventar los problemas que surgen en la relación de pareja, bien sea por un conflicto específico y puntual o por una crisis sostenida, que genera malestar en una o ambas partes.

En Psicopartner cuentan con especialistas con una amplia experiencia en el tratamiento psicológico de conflictos de pareja. Una de las claves del éxito de su servicio es su adaptación a cada caso particular, pero partiendo de varios tipos de terapia. La cognitivo conductual, por ejemplo, permite tratar los problemas emocionales y de conducta centrándose en procesos mentales como las acciones y los pensamientos. Por otro lado, recurren a la terapia de aceptación y compromiso y a la terapia integral de pareja, enfocándose en la tolerancia, la comunicación y la aceptación de ambas partes.

Diversos estudios concluyen que un 75% de las parejas que acuden a terapia de pareja alcanza una mejora notable en su relación. Cuanto más temprano se realice la intervención, mayores son las probabilidades de alcanzar el éxito. Cuando se detecta que hay una imposibilidad de solventar problemas o conflictos y se genera malestar en una o en ambas partes, lo más recomendable es acudir a especialistas como los que ofrece Psicopartner en Madrid para poder seguir disfrutando de una vida en pareja sana.