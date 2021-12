Las ventajas que ofrece el tratamiento Invisalign, por Clínica dental Carmen Díaz Emprendedores de Hoy

Uno de los tratamientos bucodentales más populares hoy en día es la ortodoncia invisible o Invisalign. Este tratamiento consiste en colocar alineadores transparentes e imperceptibles a simple vista, que son sustituidos en un periodo de tiempo establecido, con el fin de corregir la posición de los dientes y la mordida.

La Clínica dental Carmen Díaz, situada en Ciudad Real, se ha convertido en uno de los centros de salud pioneros en el tratamiento Invisalign. La gerente, Carmen Díaz, explica que el uso de esta tecnología por parte de los pacientes ofrece muchas ventajas relacionadas con la estética y la efectividad.

¿Qué ventajas tiene Invisalign con respecto a la ortodoncia convencional? El sistema Invisalign utiliza la tecnología de impresión 3D para fabricar los alineadores transparentes. El diseño de las fundas se hace a medida de la boca y de la mordida de cada usuario para definir una alineación secuencial particular.

Algunas de las principales ventajas de este tratamiento es que se adaptan a la anatomía bucal de cada paciente y eso los hace más cómodos y menos invasivos y molestos que los tratamientos de la ortodoncia convencional.

Otro de los beneficios de este tratamiento es que es muy higiénico. Esto se debe a que los alineadores son removibles y se pueden retirar para comer o cepillarse los dientes. Además, al no ser metálicos se evitan las llagas como consecuencia del roce con la superficie de la boca.

Mayor efectividad en el tratamiento Las fundas del tratamiento Invisalign son muy efectivas. En primer lugar, el tratamiento inicia con un escáner intraoral que define el tratamiento y muestra el resultado final del procedimiento. Recreando los movimientos que requiere el paciente, se diseñan los juegos de fundas y sus ataches para corregir la posición de los dientes.

Los ataches son los sujetadores de los alineadores que imprimen fuerza y ayudan a girar cada pieza dental a la posición deseada. El número de fundas y ataches, así como el lugar donde van colocados estos elementos, cambia en cada paciente.

Por último, el tratamiento Invisalign es casi imperceptible para la vista de otras personas, pero los resultados se pueden percibir a medida que se avanza con el tratamiento. Carmen Díaz y su equipo de dentistas en Ciudad Real aseguran que se pueden usar sin que nadie los note y de esta manera corregir problemas estéticos y funcionales. Por todas estas ventajas, la ortodoncia invisible se alza como una buena alternativa a los tradicionales brackets.

