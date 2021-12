​La oración Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

viernes, 17 de diciembre de 2021, 08:34 h (CET) La oración no es un modo de escapar de la realidad, sino la expresión de la confianza depositada en Dios que ilumina la razón, el corazón y la voluntad para facilitar el encuentro de la buena noticia cristiana con personas reales y concretas. Las palabras del cardenal Omella, el pasado noviembre, en la Ofrenda al Apóstol Santiago y las de la respuesta del arzobispo compostelano, Julián Barrio, son expresión de una Iglesia que quiere ser fiel, cultivar la confianza y vivir más esperanzada.



Conscientes de la complejidad del momento, la presencia de los obispos en Santiago de Compostela ha sido muestra de la fuerza de la comunión que anima la vida de la Iglesia en España. Los problemas que aquejan a los españoles pueden ser hondos, profundos y alarmantes. Pero la palabra del Evangelio al que la Iglesia sirve, y no es un tópico, es siempre nueva, creativa y esperanzadora, no lo olvidemos.

