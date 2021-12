​La pandemia en las relaciones laborales Jesús D Mez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 17 de diciembre de 2021, 08:29 h (CET) La situación actual debida sin duda a los efectos indirectos de la pandemia invita a seguir pensando sobre nuevos planteamientos de la actividad laboral, no sólo desde su incidencia en el cuidado del planeta, sino en su relación profunda con la esencia de lo humano, inseparable de los compromisos básicos familiares.



Vivimos tiempos de recuperación de la normalidad, de vuelta a tantas actividades suspendidas o modificadas por la pandemia. Los economistas y los dirigentes estudian la salida de la crisis, con sus derivas coyunturales o tal vez endémicas en relación con el desarrollo económico y el bienestar ciudadano. Porque da la impresión de que la pandemia ha hecho aflorar nuevos planteamientos, tal vez adormecidos en tiempos de aceleración tecnológica. Basta pensar en el cambio de perspectiva respecto de la primacía de los trabajos de proximidad personal, quizá excesivamente minusvalorados apenas hace dos años.

Las jornadas intensivas y agotadoras en el sector de la sanidad –faltan brazos- contrastan con los excedentes en tantas tareas más o menos repetitivas, facilitadas por la eficacia y productividad de la tecnología. No se ha cumplido la profecía de Keynes en los años treinta de que, a principios del siglo XXI, la humanidad estaría al borde de una tierra prometida en la que nadie trabajaría más de quince horas a la semana. Ciertamente, no pensaba en el tercer mundo, ni en la diferencia entre lo urbano y lo rural, que tanto afecta a realidades humanas básicas. Como afirma el sociólogo James Suzman, la humanidad no parece estar preparada aún para la jubilación, y los gobiernos siguen obsesionados con el crecimiento y la creación de empleo.

Las parábolas de la robotización, en línea de la Metrópolis de Fritz Lang (1927), han chocado con la debilidad del ser humano, que necesita una atención personalizada que ninguna máquina puede ofrecer. La medicina actual cuenta con instrumentos de diagnóstico y curación impensables no hace mucho, pero que refuerzan la insoslayable presencia de los profesionales de la salud, para escuchar y atender, porque al cabo no hay enfermedades, sino enfermos. Algo semejante sucede en otras profesiones, especialmente las docentes, aunque las nuevas tecnologías aportan apoyos interesantes si se acierta a sortear los inconvenientes. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los bancos centrales en evidencia Urge cambiar la orientación de la política monetaria para hacer frente a la situación actual y al futuro económico más inmediato Vividores asombrados Ante los asombros reiterados, dedicamos poco tiempo a pensar Mienten como bellacos Basta ya de mentiras y de intentar sembrar el odio entre catalanes. La inmersión lingüística está en marcha desde hace 40 años ​Navidades paganas y precios por las nubes. ¿Qué más queremos? Lo mismo de siempre, parches y más parches, fruto de la improvisación ​Un niño de cinco años enciende las alarmas No es preciso buscar la confrontación. Se trata de que en todos los centros educativos se respete el cumplimiento de la ley; en este caso de la sentencia que garantiza ese 25% en español