Certificado Covid en hostelería de Cantabria

Parece ser que el Gobierno de Cantabria exige el certificado covid para acceder a los establecimientos de comidas. Yo pregunto: ¿Va a situar el Gobierno de Cantabria a un policía para pedir el certificado a la puerta de los establecimientos a los clientes? El propietario del establecimiento no tiene poder para pedir ni exigir a los clientes el certificado, pues está violentando mi libertad personal.

La protesta la tienen que poner los hosteleros que son los perjudicados.- Yo por supuesto que no voy e presentar al hostelero ningún documento, no faltaba más. ¿Dónde está la libertad? Los de Mayo del 68 en la revolución de la Sorbona, en París, decían: “Prohibido prohibir” y son los que nos están gobernando ahora, pero han cambiado su slogan, ahora dicen: “Prohibida la libertad”

PD. Como ya se que no lo publicarán, está bien claro que este virus ya es una manipulación burda, pero como esta es una sociedad de “muertos vivientes”, no protestarán, pero la más férrea dictadura ya está aquí y esto atañe a todos; yo con 85 años no tolero que esta gobernanza maléfica altere mi vida, ellos al final no son nada más que unos pobres esclavos seducidos por Satanás. No se puede decir más claro.