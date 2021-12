Ovoclinic e INVO Bioscience firman un acuerdo exclusivo para ofrecer INVOcell en España

Ovoclinic pone a disposición de sus pacientes INVOcell, un sistema de cultivo intravaginal que le permite a la paciente participar en el proceso reproductivo desde el primer momento Ovoclinic, clínica especializada en reproducción asistida en Madrid, Málaga, Marbella y Ceuta, continúa su apuesta por ofrecer tratamientos innovadores que cubran las necesidades de todos los modelos de familia. Desde Ovoclinic ponen a disposición de sus pacientes INVOcell, un sistema de cultivo intravaginal que va a revolucionar los tratamientos de fertilidad.

La compañía americana INVO Bioscience ha confiado en Ovoclinic como centros exclusivos en España que ofrecerán INVOcell a aquellas parejas o mujeres que deseen una experiencia más natural de fertilidad. INVOcell, es el primer y único dispositivo médico para el cultivo intravaginal autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y el certificado europeo CE, que permite que el desarrollo del embrión ocurra dentro del cuerpo de la mujer, como se daría de forma natural.

Con la puesta en marcha de este innovador tratamiento de fertilidad, Ovoclinic quiere ofrecer a sus pacientes una alternativa eficaz a los procesos utilizados hasta ahora en España en el campo de la medicina reproductiva.

¿Cómo funciona INVOcell?

INVOcell es un sistema sencillo y seguro que actúa como dispositivo de cultivo para el desarrollo del embrión hasta blastocisto (estado de desarrollo avanzado). Dependiendo del caso y de la calidad del semen, se depositarán los óvulos y los espermatozoides como en la Fecundación in Vitro convencional (FIV) o se introducirán los óvulos tras su microinyección con el espermatozoide, Fecundación In Vitro (FIV/ICSI). A continuación, la cámara interior se fija en la cámara exterior, lo que proporciona sujeción y protección contra la contaminación. Seguidamente, INVOcell se introduce en la vagina en el espacio situado bajo el cuello uterino y se mantiene fijo gracias al dispositivo de retención. Una de las ventajas es que las mujeres no experimentan grandes cambios en su cuerpo mientras llevan INVOcell.

“Tras varios ensayos exitosos con pacientes de edades comprendidas entre 30-50 años, tanto en tratamientos de Fecundación in Vitro con ovocitos propios (FIV) como en tratamientos de ovodonación, consideramos que INVOcell es un método de reproducción natural muy eficaz que hace partícipe a la futura madre desde el primer momento del proceso. En Ovoclinic, confiamos en que este innovador tratamiento ayude a muchos pacientes a elegir otras alternativas para lograr su sueño de formar una familia participando activamente en el proyecto reproductivo”, sostiene Cristina González, embrióloga y Responsable de la Calidad de los laboratorios de Ovoclinic.

"Estamos encantados de estrechar lazos con el grupo de clínicas de Ovoclinic para lograr nuestro objetivo de llegar con INVOcell a pacientes de toda España y esperemos que muy pronto, de toda Europa”, declara Stece Shum, director general de INVO Bioscience.

Es muy importante que los pacientes que decidan optar por INVOcell, tengan una primera consulta informativa gratuita con los profesionales de Ovoclinic para que realicen un estudio previo y determinen si este tratamiento es adecuado para la mujer o pareja que quieran formar una familia.

Sobre Ovoclinc

Ovoclinic es un grupo de clínicas de reproducción asistida con presencia en Madrid, Marbella, Málaga y Ceuta, lideradas por el embriólogo Enrique Criado Scholz. Clínicas equipadas con la más innovadora tecnología y formadas por un equipo que reúne a más de 150 especialistas con más de 20 años de experiencia en reproducción asistida. Personal altamente cualificado, reconocido y con una trayectoria profesional internacional en países como España, Italia y Estados Unidos, con amplia experiencia en tratamientos complejos de fertilidad.

En las instalaciones de Ovoclinic se encuentra Ovobank, el primer Banco de Óvulos de Europa, creado para dar solución a los centros de reproducción asistida en la búsqueda y selección de la donante idónea para los pacientes. Las instalaciones de Ovoclinic y Ovobank han sido reconocidas con los certificados de calidad ISO 9001:2015 y UNE 179007:2013, auditados por Bureau Veritas.

Excelencia profesional, calidad e investigación definen a Ovoclinic como uno de los mejores equipos de reproducción asistida, con tasas de éxito superiores a la media nacional.