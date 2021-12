Blow Dry Bar comparte las claves para saber diferenciar una verdadera peluquería orgánica Comunicae

jueves, 16 de diciembre de 2021, 17:37 h (CET) Mejorar la salud se ha convertido en un reto, un movimiento que se está instaurando en las rutinas. En Blow Dry Bar, un nuevo concepto neoyorquino de salón de belleza, vanguardista, orgánico y ecofriendly muestran especial cuidado con el uso de productos que respeten los ciclos de la piel y el cabello evitando la exposición de ingredientes nocivos para la salud. Daniele Sigigliano, su director creativo, comparte algunos consejos para saber identificar si realmente se trata de uno de estos nuevos espacios Una peluquería orgánica es un modelo de negocio cuyo principal valor es cuidar y respetar del medio ambiente, pretende promover la necesidad de instaurar tratamientos elaborados a partir de productos naturales

Ofrecen servicios que nutren el cabello y respetan el PH de la piel, igual de efectivos que los tratamientos tradicionales con químicos, aunque estos suelen necesitar mayor tiempo para sanar y limpiar todas las toxinas a las que durante años se ha podido estar expuestos, aun así, se puede afirmar que aunque se requiere de más tiempo para notar sus efectos, los resultados son a largo plazo superiores, para conseguir no solo tener un cabello más saludable también más brillante y fuerte.

Además de asegurar el uso de productos 100x100 naturales, estos deben ser Orgánicos, Hipo-alergénicos, y Eco-responsables, lo que se traduce en mayor seguridad para aquellas personas que padezcan algún tipo de alergia o intolerancia. La fórmula perfecta entre tecnología y naturaleza, que se consigue a través de procesos respetuosos y sostenibles con el medio ambiente.

Desde Blow Dry Bar abogan por este nuevo concepto de peluquería orgánica, un espacio en el que no sólo se embellece el cabello, sino que ponen fin a los químicos acumulados, un espacio Ecofrendly cuyo leitmotiv es tratar la belleza asegurando el respeto por el planeta y la salud.

Acerca de Blow Dry Bar

Blow Dry Bar es mucho más que una peluquería en Madrid, es un nuevo concepto neoyorquino que aúna OCIO y BELLEZA. El salón ofrece más allá de un servicio de belleza de alta calidad y con los mejores productos. Es un lugar social, con el concepto de bar, en el que se brinda una experiencia distinta y original a los clientes.

Un sitio para relajarse con un buen café un día por la tarde, o donde degustar un cóctel después del trabajo, mientras aprovechas para renovar el look. El salón- bar es sinónimo de disfrutar de una buena experiencia de peluquería, sin pretensiones de ningún tipo.

Su fundador es el prestigioso estilista italiano Daniel Sigigliano. Nacido en una familia de artistas, empezó a trabajar a los 14 años en una pequeña barbería de Nápoles, y poco después, consiguió trabajar en los mejores salones de la ciudad. Se formó en Milán, la ciudad de la moda y las tendencias y en Londres en la gran escuela de Vidal Sasoon. Ha tenido la oportunidad de trabajar con los iconos del mundo del cabello y desarrollar su parte más creativa, formando parte de equipos artísticos y trabajando como director creativo en los mejores salones europeos. En 2014 funda su concepto Blow Dry Bar, un salón de belleza donde peinarse y maquillarse como una verdadera celebrity en tiempo récord, mientras disfrutas de una carta de bebidas artesanales. E incluso, con posibilidad de pedir el servicio a domicilio.

En Blow Dry Bar creen que la belleza perfecta es diferente para cada persona, pero siempre una belleza real y natural, que proteja el cabello mediante el uso de productos orgánicos. Se adaptan siempre al carácter de cada cliente, personalizándolo para concebir su corte y color. Son expertos en #HairDesign.

¿Dónde?

Calle de Pelayo, 76 Madrid

Calle de Juan de Mena, 14 Madrid

www.blowdrybar.es

@bdbmadrid

Blow Dry Bar

