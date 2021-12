La saga del Diario de Greg, la lectura favorita de los niños españoles en 2021 según Leoteca Comunicae

jueves, 16 de diciembre de 2021, 17:46 h (CET) La narrativa de ficción es el género más popular entre los niños de primaria, que se decantan sobre todo por las historias de aventuras, humor, magia y fantasía La lectura es una de las actividades más beneficiosas para el desarrollo intelectual de las personas, por ello es importante fomentarla desde los primeros años de vida. En España, cada vez es más frecuente que los padres incentiven la lectura a sus hijos, así lo demuestran los últimos datos publicados del informe Hábitos de lectura y compra de libros en España, que cifra en 2 puntos porcentuales (86,8%) el aumento de los menores de 6 a 9 años que leyeron libros no de texto en 2020 con respecto al año anterior.

Para conocer cuáles han sido las tendencias literarias entre los niños y adolescentes a lo largo de este 2021, desde Leoteca -plataforma para fomentar la lectura que cuenta con más de 40.000 usuarios adquirida el pasado mes de junio por Smartick, el método de aprendizaje online para aprender matemáticas y a leer, además de mejorar la comprensión lectora- han elaborado el “I Barómetro Leoteca sobre lectura infantil y juvenil en España” a partir de los datos de uso de 3.497 niños españoles.

Entre los 10 títulos favoritos de los menores se sitúan en las primeras cuatro posiciones diferentes libros de la saga Diario de Greg, de Jeff Kinney: Un pringao total, La ley de Rodrick, Esto es el colmo y Días de perros. En quinto lugar se encuentra ¿A qué sabe la luna?, de Michael Grejniec, mientras que en la sexta y la séptima posición se sitúan otras dos entregas del Diario de Greg, La cruda realidad y ¡Atrapados en la nieve! La octava posición es para El misterio de los árbitros dormidos, del español Roberto Santiago y las dos últimas plazas las ocupan dos títulos de Gerónimo Stilton, En el reino de Fantasía y Mi nombre es Stilton.

Si en vez de libros hablamos de autores favoritos, Jeff Kinney ocupa el primer lugar, seguido de Gerónimo Stilton (pseudónimo de Elisabetta Dami), Roberto Santiago y J.K.Rowling.

Por géneros, el más leído en primaria es la narrativa de ficción. Así, los niños principalmente se decantan por tres temáticas: aventuras, humor, magia y fantasía. No es hasta el último ciclo de primaria, los cursos quinto y sexto, cuando aumenta el interés por leer sagas.

Harry Potter y el cáliz de fuego, el libro más votado

Hoy en día, con las facilidades que permiten las nuevas tecnologías, uno de los mayores criterios a la hora de escoger cualquier servicio son las valoraciones, así sucede también con la lectura. En este caso, el libro más votado por niños y adolescentes este 2021 ha sido “Harry Potter y el cáliz de fuego”, de J.K.Rowling. Le siguen: Los Compas escapan de la prisión, de Timba Timba VK, Miguel Bernal Montes y El Trollino, Harry Potter y las reliquias de la muerte, El Hobbit”, de J.R.R. Tolkien, y Harry Potter y el misterio del príncipe.

Un pringao total y Esto es el colmo, del Diario de Greg, los más comentados

Los títulos Un pringao total y Esto es el colmo, de la saga Diario de Greg de Jeff Kinney, son los libros más comentados, seguidos de ¿A qué sabe la luna?, de Michael Grejniec, Harry Potter y la piedra filosofal y Los Futbolísimos 1: El misterio de los árbitros dormidos, de Roberto Santiago.

Recomendaciones de lectura para niños de entre 6 y 12 años

Los expertos de Leoteca han elaborado un listado con los libros recomendables para cada nivel de lectura. Para los mayores de 6 años, sugieren Historias de ratones, de Arnold Lobel, y El dedo mágico, de Roald Dahl, ambos títulos muy interesantes para cuando empiezan a leer; mientras que para los que ya leen solos -suele ser a partir de los 8 años- sugieren Pippi Calzaslargas, de Astrid Lindgren, y Estrella fugaz, de Ursula Wölfel.

Para los lectores de más de 10 años proponen El hombrecillo vestido de gris, de Fernando Alonso, y El gran viaje de Dominic, de William Steig. Por último, los mayores de 12 años, con mucho interés por las obras literarias, disfrutarán con La evolución de Calpurnia Tate, de Jaqueline Kelly, y Konrad o el niño que salió de una lata de conservas, de Christine Nöstlinger.

Libros más recomendados por los profesores

Los profesores también se pueden unir a esta comunidad virtual gratuita y seguir en detalle la evolución de cada alumno, sugerir lecturas adaptadas a los intereses y gustos de cada estudiante, elaborar cuestionarios sobre los libros que están leyendo los menores en clase y comprobar cómo se potencia el interés de los alumnos por la literatura.

Así, los favoritos de los profesores son: Orejas de mariposa, de Luisa Aguilar, para el primer ciclo de Primaria; Cuentos para jugar, de Gianni Rodari, para el segundo, y Las brujas, de Roald Dahl, para los últimos cursos de Primaria,

