Leon The Baker ha lanzado a la venta su Roscón clásico y Roscón con nata, sin gluten y sin lactosa Comunicae

jueves, 16 de diciembre de 2021, 17:21 h (CET) Es indiscutible que el Roscón es el rey de la Navidad, cada año se venden más de 30 millones. Leon The Baker, el obrador "SIN" y ECO preferido de los amantes del pan, de venta online y offline, ha estado trabajando durante meses hasta dar con la mejor receta y conseguir la textura y sabor perfectos. Ya está a la venta en todas sus tiendas y online, en versión clásica y con nata Este manjar sin gluten y sin lactosa de Leon The Baker se sitúa entre los mejores roscones tradicionales. Se elabora diariamente con masa madre, de manera artesanal y con ingredientes naturales, sin ningún tipo de conservante o añadido y con la mitad de azúcar que otros presentes en el mercado. Ya está a la venta en todas sus tiendas y online, en versión clásica y con nata. leonthebaker.com

Acerca de Leon The Baker

Leon the Baker es el obrador “SIN” y ECO preferido por los amantes del pan, de venta online y offline. Trabaja con ingredientes 100% naturales y es pionero en el sector, ya que utiliza métodos e ingredientes libres de gluten sin aditivos, conservantes artificiales ni colorantes. Como panadería artesanal, que sirve a toda la península, ha revolucionado el mundo de la nutrición y el fitness por su exquisito cuidado de algo tan importante como el sabor. Sus productos son aptos para celíacos y los que siguen la filosofía #HealthyLifestyle pero sobre todo, son para los que no renuncian al mejor pan.

¿Dónde encontrar a Leon the Baker?

Estanterias de ECI y Supercor

Tienda Leon the Baker en C/Conde Duque, 19

28015, Madrid

Teléfono: 910822582

Tienda Leon the Baker en C/Jorge Juan, 72

28009, Madrid

Teléfono: 919294002

Tienda Leon the Baker en C/María de Guzmán, 30

28003, Madrid

Teléfono: 919423228

Tienda Leon the Baker en Paseo de Reina Cristina, 12

28014, Madrid

Tienda Leon the Baker en Plaza de Santa Bárbara, 4

28004, Madrid

Tienda Leon the Baker en C/ Conde de Peñalver, 66

28009, Madrid

El Corte Inglés de Castellana en C/Paseo de la Castellana, 85

28046, Madrid

El Corte Inglés de Goya en C/ Goya, 87

28001, Madrid

El Corte Inglés de Sevilla en Plaza del Duque de la Victoria, 6-8

41002, Sevilla

Además, reparten sus panes recién horneados todos los días excepto domingos en más de 200 puntos de venta en toda España excepto en Islas Canarias. Se puede comprar a través de la web y recibirlo en 24-48 horas en casa (reparten en toda la Península excepto Islas Canarias).

Seguir en:

Leon the Baker

@leonthebaker

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.